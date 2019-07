Emerson Morocho contó los detalles del accidente en Ventanas

Emerson Morocho, uno de los tres actores que sufrieron un accidente de tránsito en la vía Ventanas- Puebloviejo la madrugada del 16 de julio contó los detalles del siniestro. El actor viajaba a Guayaquil junto a David Reinoso y Catherine Velasteguí luego de unas presentaciones.

En una entrevista para Ecuavisa, el actor contó que solo sufrió un rasguño en el brazo izquierdo y golpes en una de sus piernas. Morocho contó que durante el viaje tuvo un mal presentimiento.

David Reinoso, Catherine Velasteguí y Emerson Morocho sufrieron un accidente de tránsito Los actores retornaban de Guayaquil tras cumplir un show en El Carmen. Las víctimas fueron hospitalizadas en Ventanas y luego fueron trasladadas a Babahoyo.

"Quería descansar, pero esa intranquilidad no me dejaba. Me acosté en la parte de atrás y de repente lo que escuché fue el impacto. Yo fui el menos afectado", profundizó.

Emerson dijo que él fue el que llamó al ECU911 para pedir auxilio al ver a sus amigos y colegas, Reinoso y Velasteguí, con heridas. "Sentía que no había tiempo que perder".

Según el actor que interpreta a Srta. Laura dijo que el accidente de tránsito se dio porque presuntamente el conductor de la furgoneta en la que viajaban no se percató de un reductor de velocidad y por ende se estrelló contra la parte trasera de un tráiler.

Esta teoría la están investigando las autoridades de tránsito.

David Reinoso, Catherine Velasteguí y Emerson Morocho fueron llevados de emergencia a los hospitales públicos más cercanos del lugar, en la provincia de Los Ríos.

El médico del hospital del IESS en Babahoyo, Byron Almeida manifestó que David Reinoso ya no presenta alguna complicación alguna y en el caso de Velasteguí, la paciente ha evolucionado progresivamente, después de una intervención quirúrgica.

Ante esto, los actores fueron trasladados a Guayaquil y permanecen en una hospital privado en el norte de la ciudad. Se conoce que David Reinoso sufrió un trauma maxilo-facial por lo que será intervenido en las próximas horas, mientras que Catherine Velasteguí permanece en cuidados intensivos, para observación.

