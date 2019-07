Fundación Reina de Quito: El fin de la soberana de la ciudad son las obras sociales

Este martes 16 de julio la presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, anunció que no se realizará por parte de esta administración. De la misma manera el Municipio de Quito emitió un comunicado en la cual señala que está decisión se enmarca en la una política de revalorizar a la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos.

Ante esta decisión, que impactó a los quiteños y ecuatorianos, la directora ejecutiva de la Fundación Reina de Quito, Sofía Arteta, habló con Diario Metro Ecuador acerca de la decisión de la administración de Jorge Yunda.

Sofía Arteta hizo hincapié en la labor de la Reina de Quito, ya que su papel no es de una modelo o miss, su trabajo va enfocado en la obra social. Destacó que la soberana de la capital ha sido pionera en ayuda en desastres naturales; recaudación de fondos y recursos.

"La reina de Quito no necesita la belleza de una miss o una modelo para hacer obra social", indicó Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación".

La gente que nos conoce, sabe que la Reina de Quito es una persona que deja todo en un año, incluso a su familia, para trabajar por Quito; porque ama a Quito y hace todo lo posible por los más necesitados, indicó la directora ejecutiva de la fundación.

Una de las fallas de la fundación que acotó Arteta fue la carencia de la comunicación, ya que no se informa de todas las labores que realizan. "Esto al parecer nos juega, ahora, en contra". Pero esto se compensa con el enfoque social, como lo hace el Centro Terapéutico "Aprende a Vivir" que atiende a más de 120 niños y jóvenes con síndrome de down.

Elaboración de su propio certamen

Sofía Arteta indicó que están trabajando contra el tiempo, a falta de 4 meses que inicien las Fiestas de Quito. Esperaran la reunión de la tarde con el Patronato San José para saber si este evento se puede realizar con apoyo de la empresa privada.

Antes la elección de Reina de Quito no era un gasto para el patronato, esto se cubría por auspicio, incluso las ganancias por las ventas de las entradas se destinaban a este centro.

"No se como pueden pensar que no haya elección de Reina de Quito, sin pensar en los cientos de niños y familias que trabajan de la mano de nuestra fundación". Arteta no ve finalidad justificable para eliminar los reinados, si detrás de ellos existe un fin de obra social. Hay problemas más importantes que deberían tratarse.

La primera elección fue hace 60 años y siempre se ha destacado por hacer obra social, desde ese momento la Reina de Quito se encargaba de hacer guarderías, apoyar fundaciones o dar insumos a escuelas. Hace 34 años, María Teresa Donoso, vio la necesidad de unir a todas las reinas, para concretar un apoyo social y desde ese momento la fundación no ha parado de trabajar.