Una nueva tienda Apple Premium Resellers abrió Think en el C.C. El Dorado, vía a la Aurora, local donde se podrán encontrar todos los productos de la marca californiana.

Think es una tienda que cumple con los mismos estándares y provee las mismas ventajas de las stores Apple estadounidenses.

“Esta es nuestra cuarta tienda en el Ecuador, llegamos a El Dorado y los invitamos a visitarnos para que conozcan toda la gama de productos y variedades de Apple, todas las líneas de celulares. Abrimos de lunes a domingo, en el horario del centro comercial”, comentó César Domínguez, gerente comercial de Think.

Hasta antes de Think, en Ecuador solo existían distribuidores autorizados, que a diferencia de los Apple Premium Resellers trabajan con intermediarios y no directamente con Apple California.

Los Apple Premium Reseller son lo más parecido que conocemos a una Apple Store oficial.

Cobertura local y fuera del país

Los clientes de Think también cuentan con toda la garantía internacional aplicada en todas las tiendas que la marca tiene en Ecuador. Incluido el servicio técnico local que ha sido calificado en California y Colombia.

Incluso si el producto fue comprado en Estados Unidos, puede acercarse a Think, y luego de pasar por un protocolo interno, realizar una devolución o un arreglo gratuito.

Productos

Miguel Loza, capacitador de Think Apple, comentó a diario Metro que entre los productos más solicitados en la tienda están los Apple Watch.

“En nuestras tiendas podrás encontrar los Apple Watch de la serie 3 y 4. Los de la serie 3 están disponibles en los tamaños de 38 y 42 milímetros, cuentan con correa intercambiables y, entre sus ventajas está que monitorean la salud y llevan un registro de entrenamientos, lo que aporta al estilo de vida sano”, precisa Loza.

Otro de los productos más solicitados en Think Appe son las Macbook.

Loza explica que estos equipos marcan el mejor rendimiento en el mercado de computadoras portátiles, gracias a su diseño único liviano y compatible con el sistema operativo.

“En las líneas de Macbook están la MacBook Air y la MacBook Pro. Las primeras son computadoras para estudiantes, vendedores o un gerente, proporcionan hasta 12 horas de batería. Las Pro están hechas para ingenieros, diseñadores gráficos o profesionales que realizan edición de videos. Estas llevan el rendimiento y la portabilidad de las notebooks a otro nivel, con procesadores de memoria de alto rendimiento”, señala el experto.

En cuanto a la gama de celulares, en la línea de iPhone en Think está disponible el 7 y 7 Plus. 8 y 8 plus , 10 s, 10s max y la versión 10R, en toda la gama de colores disponibles.

“El iPhone 10R, 10 S y 10S MAX cuentan con diseño todo pantalla y eso marca la diferencia”, agrega Loza.

Proyección de Think en el mercado ecuatoriano

La proyección de crecimiento de la marca en el país interesante. Isabella Parra, gerente de Marketing y Expansión de Think , confirmó que el objetivo ahora es abrir 12 tiendas en el primer año.

La primera tienda Think Apple se aperturó en Guayaquil, está funcionando en la planta baja de Mall del Sol. En Quito hay dos más, en Naciones Unidas y Scala Shopping. La cuarta tienda es la del centro comercial El Dorado y luego abrirán tiendas en Cuenca, Ambato y Manta, afirman sus ejecutivos.