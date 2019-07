Yanet García revela el secreto de su mayor atractivo, ¿pasó por el bisturí?

Una de las conductoras más sexys de la televisión, sin duda es Yanet García. Con cada imagen que comparte en sus redes sociales gana seguidores y likes. En una de sus ultimas publicaciones alardeó de su mayor atractivo, derrier, y aseguró que son totalmente naturales.

Yanet participa en la cinta "Bellezonismo", y aprovechó este fin de semana para recorrerá las calles de Madrid, España, y de esta manera tomarse fotografías con sus seguidores.

"Enamórate del proceso y los resultados llegarán #justkeepgoing. No implantes. No inyecciones. No rellenos", comentó la conductora del programa "Hoy", en donde se dio a conocer presentando la sección del clima.

Yanet García / Instagram

Después de nadar en la piscina, de lo que parece su hotel, la mexicana luce su cabellera mojada, pero su torneada figura llama la atención de sus seguidores los cuales no tardan en halagar a la presentadora. El traje de baño de dos piezas color negro no hace más que ayudar a lucir la figura de la modelo y actriz.

En estos días la guapa conductora compartió algunas fotografías de su visita a la ciudad, en donde estuvo acompañada de su novio, el ex jugador de fútbol americano Lewis Howes con quien formalizó su relación hace un par de meses.

La bellísima presentadora anunció esta relación hace par de meses, y justamente con una fotografía cayó todos los rumores que circulaban a su alrededor, en lo que corresponde a su figura deberemos confiar en la palabra de Yanet.

Yanet García / Instagram

Siga leyendo

Se difunden fotos de Danna Paola al estilo Yanet García e incendia Instagram Recientemente, la famosa ha publicado una foto que ha incendiado Instagram y es similar a Yanet García.

Mira aquí la imagen.