Sujeto escaló la pared de vivienda para abusar de una adolescente

La adolescente I. C. C. C., de 16 años de edad, recibirá tratamiento psicológico y 1.182 dólares de indemnización, como reparación integral, tras el abuso sexual del que fue víctima por parte de su vecino, Linder C. B. (26), la madrugada del 1 de febrero de 2019, en la Cooperativa Viernes Santo, al sur de Guayaquil.

Los hechos

Durante la noche, el agresor escaló las paredes de la vivienda hasta ingresar a la habitación de la adolescente, donde procedió a tocarla mientras ella dormía. La menor gritó pidiendo auxilio, al tiempo que su hermana, con quien compartía el dormitorio, forcejeó con el individuo y puso en alerta a los demás familiares.

El sujeto escapó del lugar lanzándose por una ventana y al caer fue sorprendido por varios vecinos que lo esperaban para llevarlo ante la Policía.

Ante el juez de Garantías Penales del Guayas, Darwin Valencia, el procesado asumió su responsabilidad en el hecho imputado y se acogió al procedimiento abreviado, que aplica a delitos con pena privativa de libertad de hasta diez años y cuya sentencia (tres a cinco años) se reduce en un tercio de la pena mínima, explicó la fiscal de Violencia de Género, Patricia Morán Espinoza.

El juez de la causa consideró justificada la existencia del delito y la responsabilidad penal del procesado, por lo que dictó quince meses de prisión y su inmediato traslado al respectivo Centro de Privación de Libertad.