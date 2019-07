Stephanie A. denunció agresión sexual ocurrida hace 21 años en gimnasio de Quito

Stephanie A. fue víctima de agresión sexual hace 21 años, en un gimnasio ubicado al norte de Quito. Ahora, ella decidió contar su historia y aseguró que no fue la única víctima de Alcides P.

En un papel la menor le confesó a su madre el trauma que estaba viviendo: "El señor (chofer) me toca mis partes íntimas"

A través de un video, Stephanie relató que cuando ella tenía 8 años sus sueños de ganar una medalla olímpica cambiaron cuando Alcides P., entrenador y dueño del gimnasio comenzó agredirla sexualmente.

La agresión sexual a Stephanie fue cometida desde que ella tenía 8 hasta los 11 años. "La gimnasia me hacía muy feliz (…) Yo era una niña. No sabía lo que estaba pasando (…) guarde silencio", se le oye a la joven en el video.

El relato de Stephanie no es lo único fuerte del video. Las imágenes muestra el momento en que un entrenador (no Alcides P.) topa a Stephanie durante una rutina, frente a otras niñas. Un trato muchos ven como "normal" y nadie hace nada.

Después de 21 años, Stephanie pudo pararse ante el gimnasio donde ocurría la agresión, el sitio al que ella llama "el lugar de mis pesadillas". "El gimnasio sigue abierto. Todavía hay niñas bajo el cuidado del agresor", dice la joven.

Ahora, la joven decidió romper el silencio para que ninguna niña sea víctima de su agresor. "No quiero que se repita. No estoy sola. Sé que no soy la única víctima de Alcides P.".