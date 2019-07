Terremoto de California creó una grieta gigante visible en imágenes de satélite

El terremoto de magnitud 7,1 en California, Estados Unidos del pasado viernes 5 de julio dejó una gran grieta en la tierra cerca del epicentro. Esta imagen, incluso fue captada desde el espacio por cámaras satélites.



Planet Labs, encargado de monitorear nuestro planeta con satélites, publicó en Twitter fotografías antes y después del fuerte movimiento telúrico.



Estas imágenes corresponden al 4 y 6 de julio de 2019.

Usuarios compartieron fotos de la grieta tras terremoto en California

La carretera fue cerrada por las grietas a lo largo del tramo de la autopista. Usuarios publicaron fotos y videos.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ — USGS (@USGS) July 6, 2019

TAKE A LOOK: Drone video shows crack in a California highway following an earthquake! pic.twitter.com/DNNIY13tP3 — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) July 7, 2019

Imágenes impactantes del sismo de 7.1 en California El sismo registrado la noche de ayer 5 de julio es el mayor terremoto registrado en California en 20 años