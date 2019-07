Imágenes impactantes del sismo de 7.1 en California

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el sur de California este viernes 6 de julio, menos de 48 horas después de que otro sismo de menor magnitud golpeara la misma área. Es el temblor más grande registrado en 20 años en la zona. En redes sociales circularon imágenes del temblor que evidenciaron el potente movimiento telúrico.

Las autoridades no informaron de fallecidos o heridos graves, pero señalaron que hubo inmuebles colapsados, con grietas y otros incendiados por fugas de gas.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA

— World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019