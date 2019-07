Eclipse solar: Sigue en vivo el fenómeno natural (hora)

¡Llegó el gran día! Hoy, el eclipse solar se puede ver desde varios lugares del mundo.

El fenómeno natural se pueden ver en Chile y Argentina en su totalidad. En Ecuador, Paraguay, Brasil y otros países será parcial.

Ecuador será diferente el porcentaje que se pueda visualizar según la ciudad. En Quito estará un 29% del disco solar oculto. Mientras que en Loja y el sur del país, el grado de ocultamiento será mayor, de 42%.

A las 14:36 se podrá observar en Ecuador. Mientras que el máximo del eclipse será a las 15h35 y finalizará a las 16h27.

LIVE NOW: Watch NASA TV for live coverage of the Moon obscuring the Sun over South America: https://t.co/3Xt6uWuxkc

While most of the continent will see at least a partial eclipse, parts of Chile and Argentina will briefly bathe in the darkness of the Moon's shadow. #Eclipse2019 pic.twitter.com/zzwuw2F1Kp

— NASA (@NASA) July 2, 2019