El último mensaje del hombre fallecido en río Bravo

Este domingo ocurrió un hecho que impacto a la comunidad mundial por lo impactante de sus imagen. La joven familia proveniente de El Salvador (Martínez, de 25 años, Valeria y su madre, Tania Vanessa Ávalos) llegó el fin de semana pasado a la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos.

La madre del hombre, Rosa Martínez, relató a BBC lo que ella sintió cuando su hijo comenzó está travesía. Además , reveló cuál fue su último mensaje antes de su muerte.

"Llore bastante cuando nos despedidos, sentí en mi corazón que era la última vez que lo abrazaba. Le dije que lo amaba mucho, que se cuidará. luego el me dijo que me amaba y que el iba a pasar para poder ayudar a la familia", mencionó la madre de la víctima.

El último mensaje que me envió mi hijo fue el sábado (23 de junio) en la mañana, y me decía que me amaba mucho y que nos cuidemos.

La madre del padre salvadoreño mencionó que no intente hacer este viaje, que es muy difícil hacerlo y más valiosa es nuestra vida.

Siga leyendo

Cuánto dinero se vio involucrado en la relación Odebrecht y Metro de Quito Odebrecht precisó este miércoles que no hubo omisión por parte de la empresa sobre la trama de corrupción tejida por el consorcio de periodistas.