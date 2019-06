José Cifuentes, el mejor gol del mundial

La Mini “Tri2 no nos termina de dar gloria en el ámbito futbolístico, después de su extraordinaria participación y quedando terceros a nivel mundial, ahora el destacado ecuatoriano José Cifuentes se lleva el premio al mejor gol de este torneo por la FIFA.

El tanto decisivo fue convertido en cuartos de final contra la selección estadounidense. Cifuentes abrió el marcador en el primer tiempo y así la ruta para la clasificación a semifinales, donde la tricolor cayó contra Corea del Sur.

La FIFA, en su sitio oficial, publicó los 10 mejores goles del torneo y los fanáticos deben votar por su favoritos. Los candidatos eran: Feras Albrikan (KSA), Esequiel Barco (ARG), Jakub Bednarczyk (POL), Jose Cifuentes (ECU) y Michael Cuisance (FRA), Davide Frattesi (ITA), Juan Hernández (COL), Sekou Koita (MLI), Darwin Nunez (URU), Gianni Stensness (NZL).

La selección Sub 20 de Ecuador llegó el pasado 16 de junio al país. Ellos son los terceros del Mundial de Polonia. Ante esto, los ecuatorianos recibieron con honores a la Mini-Tri.

El vuelo llegó aproximadamente a las 14:40. Los dirigidos por Jorge Célico llegaron al Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Para luego dirigirse a la Casa de la Selección.

Congratulations to @FEFecuador's Jose Cifuentes – his amazing effort against USA has been named #U20WC Goal of the Tournament 🙌https://t.co/yShjhClRFW

