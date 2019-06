Cinthya Díaz, esposa de Jorge Glas, reacciona tras amenaza de muerte a exvicepresidente

La mañana de este domingo 23 de junio se difundió un video en redes sociales, en el cual se muestra a varios reos armados con un cuchillo señalando que matarán al exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, si no se cumplen las promesas de mejoras del centro de rehabilitación.

La esposa de Jorge Glas, Cinthya Díaz, a través de un video envió un pedido a las autoridades ecuatorianas para que se agilite el traslado al centro carcelario número 4 ubicado en Quito.

Yo le ruego a todas las autoridades del país. Yo le pido a la ministra Romo y al Presidente Lenín Moreno que no hagan oídos sordos, les ruega una esposa desesperada. No permita que pase algo en contra de él, todo esto ocurre por el descuido que hay en las cárceles.

No permitan que le hagan algo a mi esposo y que por favor sea trasladado a la cárcel 4 de Quito. No jueguen con la vida de nadie, agregó la esposa de Jorge Glas.

Eduardo Franco, abogado de Gas, recordó que en la última semana, en la misma cárcel de Latacunga, se han sucedido hechos violentos en los que han muerto al menos tres reos a manos de otros prisioneros, en lo que algunos analistas consideran una disputa de bandas que pugnan por el control de la cárcel.

Rafael Correa también se pronunció a través de Twitter, y señaló que el ex vicepresidente corre peligro y que pide una acción inmediata de las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, hasta el momento Lenín Moreno no se ha pronunciado sobre la amenaza de muerte de su ex compañero de binomio.

Piden trasladar de cárcel a Jorge Glas por amenaza de muerte Glas fue condenado a seis años de prisión por un caso de asociación ilícita relacionado con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

