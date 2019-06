Ola Bini niega pertenecer a WikiLeaks tras ser liberado

El informático sueco Ola Bini, quien fue liberado ayer de la cárcel de El Inca, en Quito, afirmó este viernes ser amigo de Julian Assange, pero negó pertenecer de "Wikileaks", al ratificar su inocencia sobre el delito de espionaje que se le acusa en Ecuador.

Bini, que se presentó ante la Fiscalía General, como medida cautelar en el caso que se sigue en su contra, afirmó que nunca ha tenido vínculos con WikiLeaks, pese a que aceptó ser amigo personal de su fundador.

"Sí, él es mi amigo", dijo y afirmó que visitó al australiano en la Embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo asilado desde el año 2012 hasta abril pasado.

"No, yo no soy, nunca he sido miembro de WikiLeaks", apuntó Bini en los exteriores de la Fiscalía y añadió que quiere seguir en el país.

Bini se quedará en Ecuador

"Me quedaré aquí en Ecuador, Ecuador es mi hogar y estoy feliz de estar aquí", insistió Bini que estuvo acompañado de su abogado, Carlos Soria.



El sueco firmó esta tarde un documento para constatar su presencia delante del fiscal a cargo del caso y aseguró que lo hará todos los viernes como le indicó la Corte que lo liberó ayer, aunque le ordenó que no saliera del país mientras dure la fase de instrucción, de veinte días.

"Estoy aquí para mostrar mi presencia como orden del juez. Soy inocente, no cometí delitos", apostilló.

Bini fue puesto en libertad este jueves luego que la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Pichincha aceptó un recurso de hábeas corpus, al considerar que se violaron sus derechos cuando, en primera instancia, se ordenó su detención preventiva.

Según el proceso, cuyas pruebas siguen bajo secreto de sumario, sólo ha trascendido de que Bini visitó a Assange en catorce ocasiones, situación que su defensa considera circunstancial.

Bini fue detenido el 11 de abril, el mismo día en que el Estado ecuatoriano puso fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada en Londres, acusado de participar en una supuesta red de espionaje digital.

Por otro lado, la ministra del Interior, María Paula Romo, adujo recientemente que cuando se retiró el asilo a Assange se previó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados "como retaliación a la decisión soberana de Ecuador".

Ello llevó a "revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador" y descubrieron que uno de sus "más asiduos visitantes" en la Embajada en Londres era Bini, que reside en el país desde hace seis años.

En ese sentido, el Ministerio del Interior se rehusó este viernes dar alguna valoración sobre la decisión de la Corte Provincial, pues aceptó que este es "un tema eminentemente judicial", según dijeron a Efe fuentes de esa institución.

