Rusia intenta convertir a África en un "centro estratégico"

Por primera vez en la historia, una cumbre Rusia-África se llevará a cabo este octubre en la localidad de Sochi, en el Mar Negro. Está previsto que sea presidida por Vladimir Putin y el presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, con la asistencia de unos 50 líderes africanos. La reunión, centrada en el estado actual y las perspectivas de las relaciones de Rusia con los países africanos, así como en la expansión de la cooperación política, económica, técnica y cultural, es sólo uno de los signos de la creciente presencia de Moscú en el continente.

Dossier Center, una unidad de investigación con sede en Londres y financiada por Mikhail Khodorkovsky, exiliado empresario ruso y crítico del Kremlin, ha revelado recientemente documentos filtrados que confirman que Rusia está buscando reforzar su presencia mediante el establecimiento de relaciones con los gobernantes existentes, huelgas en los tratos militares y la preparación de una nueva generación de “líderes” y “agentes” encubiertos.

Uno de los objetivos de la misión de aumentar la influencia liderada por Yevgeny Prigozhin (empresario con sede en San Petersburgo apodado "el chef de Putin") es "forzar" a los Estados Unidos y las antiguas potencias coloniales del Reino Unido y Francia fuera de la región. El segundo es descartar los levantamientos "pro-occidentales", dicen los documentos.

"África es cada vez más un área clave de la competencia mundial de Rusia, donde la venta de armas y la cooperación en materia de seguridad están impulsando nuevamente el alcance diplomático", señaló en su sitio web la Fundación Jamestown, un centro analítico con sede en Washington, DC.

Para obtener más información, Metro conversó con Dmitri M. Bondarenko, antropólogo ruso y africanista, y con Theo Neethling, jefe del departamento de estudios políticos y gobierno de la Universidad del Estado Libre, Sudáfrica.

Preguntas y respuestas

¿Por qué Rusia está interesada en África?

– Esta situación ha comenzado a cambiar lentamente desde mediados de la década de 2000, a lo que, entre varios otros hechos, atestiguaron vívidamente las primeras visitas a países africanos de los Jefes de Estado rusos. Desde entonces, y especialmente en los años más recientes, las relaciones políticas con varios estados africanos se han vuelto bastante fuertes y la cooperación económica está por venir. Si bien los logros económicos de Rusia en África son bastante modestos, las ambiciones políticas en el continente han aumentado, especialmente desde el comienzo de la confrontación abierta con Occidente en 2014 (sobre la anexión de Crimea. – Ed.). Sin embargo, está llegando el entendimiento de que la influencia política debe ser apoyada por actividades económicas. Se planifican más proyectos económicos nuevos en más y más países africanos, aunque muy pocos de ellos ya se han lanzado realmente.

¿Podemos llamarlo un reordenamiento de la geopolítica de Rusia?

– Si. Actualmente, Rusia está haciendo un esfuerzo para restaurar su poder como potencia global. Esta es la esencia de la geopolítica del país y su principal diferencia con respecto a los años noventa. En el contexto de las relaciones de Rusia con los estados africanos, esto significa, en particular, que Moscú no puede ignorar ningún evento o tendencia importante en ninguna parte del continente: el interés y la participación en lo que está sucediendo en cualquier lugar de la Tierra es lo que caracteriza a una potencia global.

¿Por qué no se ha hecho antes?

– Hace algunos años, la opinión dominante entre los tomadores de decisiones rusos era que Rusia no puede invertir en África tanto como la URSS (y ahora China puede), por lo tanto, Rusia debería concentrarse en la cooperación económica con varios países seleccionados, especialmente por los prospectos desde el punto de vista de sus características económicas.

Dmitri M. Bondarenko, Antropólogo ruso, historiador y africanista. / Foto: Cortesía

Por supuesto, Sudáfrica es un caso especial: es la mayor economía africana y, lo que es especialmente importante, un miembro del BRICS, así como Rusia. Sin embargo, lo que es más importante, hoy, en el momento del reciente desafortunado enfrentamiento entre las llamadas grandes potencias (Rusia contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China), África se está convirtiendo rápidamente en otro campo de lucha política entre ellos, una vez más después de la Guerra Fría.

¿Pero qué está impulsando la actividad de Moscú?

– Rusia ve buenas perspectivas tanto para el establecimiento político como económico en aquellos países en los que los regímenes no pueden esperar el apoyo de Occidente. Y los que temen acercarse demasiado a China, ya que China tiene en África la reputación de un "depredador" que es demasiado poderoso, confiado en sí mismo y demasiado cínico para tener en cuenta los intereses de los africanos. Desde esta perspectiva, por ejemplo, las relaciones de Rusia (y también de China) con Sudán bajo al-Bashir son típicas. Sin embargo, aún más intrigantes son las relaciones actuales con países como República Centroafricana, Uganda y Ruanda. Incluso en Sudán, por no mencionar a Angola, Namibia, Zimbabwe o Mozambique, Rusia podría intentar aumentar su nueva influencia en el patrimonio político, económico y cultural soviético, estos países nunca han estado en la órbita soviética.

Son los primeros ejemplos del éxito político de Rusia en los estados africanos en los que incluso la URSS no se estableció con suficiente firmeza. Se hizo posible porque los regímenes en estos estados querían o tenían que deshacerse de la dependencia unilateral de las potencias occidentales. Rusia está lista para ser útil. Entonces, mientras más regímenes arruinen sus relaciones con Occidente, más activa se volverá Rusia en el continente.

Preguntas y respuestas

¿Cómo evaluaría la relación entre Rusia y los países africanos?

– Mucho se ha dicho sobre el papel y el perfil de China en África y los factores que subyacen a sus actividades en el continente. Menos debatido es la extensión y profundidad de la presencia y el perfil contemporáneos de Rusia. Hubo una fuerte influencia rusa en África durante el apogeo de la Unión Soviética. Los gobiernos posteriores a la independencia de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, la República Democrática del Congo, Egipto, Somalia, Etiopía, Uganda y Benin en algún momento recibieron apoyo diplomático o militar de la Unión Soviética. Pero esto comenzó a cambiar después del colapso de la superpotencia en 1991. Más de un cuarto de siglo después, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece tener nuevas aspiraciones en África. Esto está en línea con su deseo de restaurar a Rusia al estado de gran potencia.

Parece que hay mucho movimiento

– El presidente Vladimir Putin está dando una gran importancia a las relaciones geopolíticas y la búsqueda de la asertividad rusa en el ámbito mundial. Esto incluye el restablecimiento de la esfera de influencia global de Rusia en la comunidad internacional, que se extiende al continente africano. Personalmente, gran parte de la participación de Moscú en el continente africano se relaciona con el deseo de Putin de revivir el estatus de gran poder de su país.

¿Y qué más?

– Desde otro punto de vista, África es importante para Rusia en el sentido de que el continente es rico en riqueza mineral y Moscú tiene interés en la riqueza mineral de África. Rusia también es el segundo mayor exportador de armas a nivel mundial y Moscú es un importante proveedor de armas para África (y Asia). Moscú ha firmado alrededor de 20 acuerdos de cooperación militar con estados africanos y la República del Congo debe considerarse en este contexto.

Theo Neethling, jefe del departamento de estudios políticos y gobierno de la Universidad del Estado Libre, Sudáfrica. / Foto: Cortesía

En el Congo, se espera o se cree que los funcionarios militares rusos prestan servicio a los equipos militares y municiones que se habían suministrado anteriormente al gobierno congoleño. Así que es un proyecto diplomático que se desarrolla en la arena militar del Congo.

¿Quién es el "chef de Putin", Yevgeny Prigozhin, y cómo está involucrado?

– Algunos medios de comunicación han publicado recientemente artículos que muestran que algunos candidatos en las últimas elecciones presidenciales en Madagascar recibieron fondos de empresarios vinculados a Yevgeny Prigozhin, un estrecho colaborador del presidente ruso, para influir en los resultados de las elecciones. La supuesta interferencia en Madagascar podría verse en un contexto similar al de la supuesta interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, se negó a decir si recibió ayuda de la campaña de Moscú, mientras que el presidente Donald Trump negó que el gobierno ruso interfiriera en las elecciones presidenciales de 2016 y que estuviera involucrado de alguna manera. En ambos casos, ha aparecido repetidamente el nombre de Yegveny Prigozhin, un hombre de negocios ruso cercano a Vladimir Putin.

¿Qué está haciendo?

– Prigozhin y sus agentes políticos y soldados contratados parecen ofrecer seguridad, entrenamiento de armas y servicios de campañas electorales a cambio de derechos mineros y otras oportunidades. Prigozhin parece estar activo o se ha estado moviendo a 10 países africanos con los que el ejército de Rusia ya tiene relaciones: la República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Madagascar, Angola, Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Zimbabwe y la República Centroafricana .

Desde mi punto de vista, este parece ser un caso de desarrollo de lazos comerciales y de seguridad con el continente africano, que está impulsado y coincide con los esfuerzos para reafirmar la destreza geopolítica rusa, especialmente dado que los mercados occidentales se han cerrado para muchas empresas rusas.

En vista de las sanciones occidentales. Además, parece haber pocas dudas de que Prigozhin está involucrado en varios países de África, específicamente a través de su empresa mercenaria conocida en los medios de comunicación rusos como Wagner, y que está involucrada en concesiones de oro y diamantes en países como la República Centroafricana y Sudán. En Madagascar, Putin y Prigozhin probablemente estén interesados ​​en el hecho de que el país es el mayor productor mundial de vainilla y también tiene riquezas minerales como el níquel, el cobalto y el uranio. La política en Madagascar es a menudo caótica y esto crea un espacio político para la participación rusa en el país.

¿Podrían los países africanos beneficiarse de esta situación?

– Los países africanos necesitan mucha inversión internacional para impulsar el crecimiento económico y ciertamente podrían beneficiarse de las relaciones comerciales sólidas con las principales potencias del mundo. El enfoque en África rica en recursos es lógico para Rusia (y China). Sin embargo, los negocios no deben ser un camino de una sola vía donde solo el mayor poder se beneficie. Aunque la economía rusa no es tan grande y poderosa como la de China, todavía tiene importancia y los países africanos no deben terminar en una situación en la que son básicamente explotados y son víctimas de los juegos de ajedrez geopolíticos. Por lo tanto, los líderes africanos deben asegurarse de que sus países se beneficien de las relaciones con países como Rusia. La palabra clave es agencia africana y la pregunta es cómo los líderes africanos deben jugar la atención renovada de Rusia en beneficio del continente y de los países individuales.