Hordas de ratas invaden una ciudad neozelandesa

En un suburbio cercana la playa de nueva Zelanda, conocido por ver gallinas deambulando y su practica del yoga, se ha visto infestada por roedores de gran tamaño. Ratas del “tamaño de un gato” rodean tiendas y casa de Titirangi.

El número de roedores ha crecido exponencialmente debido a la llamada temporada de mega mástil, en que los árboles y las plantas en general producen grandes cantidades de semillas.

Debemos tener en cuenta que una rata hembra puede parir hasta cinco veces al año y en cada camada tener hasta 14 crías. Y su etapa de reproducción empieza a pocos meses de edad.

Titirangi ha sido durante mucho tiempo el hogar de una gran población de pollos silvestres y los habitantes menciona que las ratas puede haber estado engordando por los alimentos para pollos que se les deja a las aves callejeras.

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda mencionaron que ratas estaban en propiedad privada y no en reservas gubernamentales. Esto significa un problemas para los representantes de la ciudad.

Greg Presland, presidente de la Junta Local dijo que esperaba lanzar un plan en los próximos días para tratar con las poblaciones de pollos y ratas. “Todo el mundo odia a las ratas”, agregó.

