El pasado 14 de junio fue el Día Mundial de la donación de Sangre y por ese motivo, Metro Ecuador conversó con la Dra. Gissela Sánchez Fernández, pediatra Hematóloga Oncóloga del Hospital Metropolitano, para conocer más sobre esta práctica que puede salvar miles de vidas.

“La sangre no se puede comprar ni vender, y cuando algo es difícil de adquirir, siempre habrá una necesidad”, indica la Dra. Sánchez. Ella explica que de un donador se pueden sacar tres hemo componentes: se saca sangre que son los glóbulos rojos, se sacan plaquetas y se saca plasma, de donde se obtienen los crio- precipitados. Solo un donante puede ayudar hasta tres personas.

Casos en los que se requiere sangre con más urgencia. Una persona que se accidentó y tiene un sangrado agudo necesita una transfusión urgente. Hay pacientes con ciertas enfermedades crónicas quienes pueden necesitar sangre, plaquetas o plasma urgentemente. Paciente con cirugías grandes pueden necesitar sangre

Si un paciente padece leucemia muchas veces necesita una transfusión de hemocomponentes como glóbulos rojos y plaquetas. La leucemia se da cuando la médula no funciona y se llena de células anormales. Con este mal, la médula no produce sus propias células y tampoco glóbulos rojos, blancos ni plaquetas, siendo necesario en varias ocasiones transfusiones.

La donación en Ecuador

Ha mejorado con el tiempo. La mayoría de hospitales ya tienen bancos de sangre o convenios con la cruz roja quien provee de hemoderivados; estos componentes son cada vez más seguros para los pacientes. Antes no había cultura de donación; ahora ya mejoró mucho por el acceso a la educación y los medios informáticos, pero todavía falta tener en el país tener mayor cultura de ser donantes frecuentes.

Lo que se puede donar y cuántas veces al año

La Dra. Sánchez señala que eso depende de algunos factores. “Si usted dona sangre, ya no puede hacerlo en los siguientes tres meses. Si usted va a donar solo plaquetas, lo puede volver hacer luego de 15 días”. Los cuestionarios que se hacen en los bancos de sangre son fundamentales, según explica, “porque la donación es un acto de confianza”. A veces una persona lleva muchos donantes al banco de sangre y resulta que, de 30 solo uno es apto para donar.

En los bancos de sangre hacen preguntas íntimas a la persona para ver si es apto para donar. Hay algunos que tienen sus propias políticas y son exigentes para comprobar si el donante está sano. Por ejemplo, si una persona hizo un viaje en los últimos seis meses a un sitio de clima tropical (para los que viven en la Sierra), está expuesta a enfermedades como el dengue, chikungunya o paludismo, etc. y no puede donar. Tampoco si se hizo un tatuaje en los últimos seis meses. Los bancos de sangre deben ser súper seguros para que puedan recibir tranquilamente los hemoderivados.

Puede haber males que no se detecten en las pruebas

En la gran mayoría de bancos de sangre se hacen todas las pruebas de las enfermedades más comunes como hepatitis o sida. Le hacen los exámenes para saber que usted no sea portador de estos males. A veces incluso se diagnostica al paciente de alguna enfermedad, cuando se hacen las pruebas. También se debe tener cuidado con las enfermedades como la hepatitis o el sida que tienen ‘periodos de ventana’; es decir que aunque le hagan la prueba, puede ser que no salga positiva, mientras está en tal proceso. Es por eso que junto a las pruebas, le hacen un cuestionario completo.

Estas pruebas son rápidas y ágiles.

Hay meses en los que se necesitan más donaciones como en diciembre por las festividades. Vale recordar que hay tipos de sangre más difíciles de conseguir que otros, entonces hay que ir a donar siempre.

La sangre más requerida

La sangre más común es la O Positivo y es la que más hay en los bancos. Si usted tiene una sangre difícil de encontrar como la (A) o (B) o AB negativa tiene que ser donante con mayor razón.

Los efectos secundarios

No existen ningún efecto secundario para el donante. Generalmente te hacen un examen de sangre para ver si eres apto de ser donante. Hay gente que culturalmente dona cada cierto tiempo. Las bolsas en las que se recolecta la sangre son de tamaño estándar y no se saca mas que lo establecido en las normas nacionales e internacionales.

De la sangre donada, se obtienen plaquetas, plasma y varios derivados.