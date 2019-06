¿El celibato ya no será necesario para ser sacerdote?

En el Sínodo sobre la Amazonía que se celebrará en Roma del 6 al 27 de octubre, se recoge formalmente la sugerencia y por tanto entrará dentro del debate si el celibato es un don requerido para varias zonas de la Amazonía.

"Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los Sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana", se lee en el documento Instrumentos laboris.

El jesuita argentino Humberto Miguel Yáñez mencionó que es la primera vez que se habla de manera tan explicita y aparece como forma de propuesta" en un documento.

"El papa Francisco ha abierto los canales de escucha donde aparecen cuestiones que ya estaban, pero no se escuchaban" añade Yañez, quien destaca que no se trata de abolir el celibato porque "la excepción a la regla no quiere decir abolir".

La escasez de sacerdotes y misioneros se hace aún más potente en las grandes extensiones de Latinoamérica y sobre todo en la Amazonía, que comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Suriname y Guayana Francesa. Donde la iglesia católica experimenta muchas dificultades y donde cerca el 70% de las comunidades de la región no tiene acceso a la misa semanal.

"En la región del Amazonas hay lugares donde los sacerdotes llegan cada dos o tres años y ¿qué comunidad cristiana puede subsistir una presencia sacramental tan pobre?", señala Yañez. No se trata de un debate sobre el celibato opcional. Esto lo ha dejado claro la Iglesia en numerosas ocasiones y el papa Francisco en persona.

Pero el pontífice argentino ya se refirió a la posibilidad, actualmente en estudio, de que los llamados "viri probati", que puedan ser ordenados solo en sitios muy lejanos, como las islas del Pacífico o la Amazonia, donde faltan sacerdotes.

