Pronunciamiento de Petroecuador ante video de celebración en instalaciones de la Refinería Esmeraldas

La Petroecuador emitió un pronunciamiento ante el video que se viralizó en redes. En el se muestra una supuesta celebración por el Día del Padre en las instalaciones de la Refinería Esmeraldas, principal complejo refinador del país.



Petroecuador lamentó los hechos en un comunicado y aseguró que no fue organizado por las autoridades de la empresa pública.

Se añade que se ha solicitado inmediatamente un informe para conocer los detalles de lo ocurrido y tomar las medidas diciplinarias correspondientes. "Debido a que se trata de una instalación industrial de una empresa pública (…) En horario de trabajo, lo que puede generar riesgos laborales".

Se añade en la misiva que "la falta de profesionalismo de algunos trabajadores de esa planta evidencia la necesidad de realizar cambios en la administración de ese centro refinador".