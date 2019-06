Reacciones en redes sociales tras aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador

Este 12 de junio de 2019 se aprobó el matrimonio igualitario en Ecuador. La Corte Constitucional de Ecuador dio paso a la legalización del matrimonio homosexual al posicionarse a favor de dos casos de consulta de la norma.

Tras esta decisión, en redes sociales lo usuarios manifestaron sus opiniones con respecto al anuncio de la aprobación del matriminio civil igualitario.

En Twitter las etiquetas #LoveIsLove, #FamiliaBajoAmenaza y #MatrimonioIgualitarioEC lideran las tendencias de la red social.

A pesar del fallo de la @CorteConstEcu , no hay que olvidar que una sentencia: no cambia la naturaleza humana, los fines del matrimonio, y la salud mental. #FamiliaBajoAmenaza

La aprobación del #MatrimonioIgualitarioEc es un gran paso en los derechos de los grupos LGBTI y del país. Amor es amor y todos tienen derecho a acceder al matrimonio si quieren hacerlo. Aquí no hay nada de #FamiliaBajoAmenaza .

Su odio ya no tiene cabida en este país. Triunfó el derecho, triunfó el amor, triunfó la razón. En 2008 aprobamos la no discriminación en razón de la orientación sexual. Ese principio es el que se defiende hoy. #LoveIsLove https://t.co/lnonMMDqxe

No me da la raza para entender a quienes se oponen con tanto énfasis al #MatrimonioIgualitarioEC.

Si no es tu cuerpo, ni es tu casa, ni es tu matrimonio, mejor no jodas. Así me enseñó mi abuela 😊

— Ernesto Yitux (@yitux) June 12, 2019