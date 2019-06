Quito: Festival de Patinaje Artístico se llevará a cabo en el Patinódromo

Este 15 de junio, desde las 10h00, se llevará a cabo un Festival de Patinaje Artístico en Quito, en el Patinódromo ubicado atrás del estadio Olímpico Atahualpa.

Farah Navas, entrenadora del Club Raptors de Patinaje Artístico y de la Selección Pichincha, hizo la invitación al público para que, a través de este evento, las personas puedan conocer más sobre este deporte. Las chicas de todos los niveles mostrarán sus habilidades y habrá un festival musical, grupos de baile, show canino, y varias sorpresas más.

Un deporte muy exigente

Farah empezó a los ocho años en el Patinaje Artístico y fue parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. Actualmente, es la única entrenadora ecuatoriana que logró formar la selección en la provincia y la más joven. "He visto el pasar de los años de Pichincha y el proceso que se ha hecho , es por eso que he buscado estrategias, he estudiado bastante el reglamento y eso nos ha permitido tener buenos resultados".

El Club Raptors que dirige cuenta con 38 chicas (aunque sería interesante contar también con chicos, dijo). La mitad del grupo corresponde a un nivel inicial, mientras que el restante ya participa en competencias. "Hemos obtenido por dos ocasiones el título de Mejor Club a nivel provincial y tenemos varias deportistas que son ganadoras a nivel nacional. Además, el año pasado, todas nuestras chicas fueron escogidas para Selección, lo que habla de un buen entrenamiento".

Los horarios en el que se reúnen para entrenamientos son: lunes, miércoles y viernes, de 17h30 a 19h00, y los sábados de 10h00 a 11h30, en el Patinódromo.

Navas explica que este deporte es de largo alcance ya que tiene varias modalidades y se puede empezar desde los 3 años. El Club Raptor trabaja en Patinaje Estilo Libre. Quienes estén interesados en ser parte del Club, pueden hacerlo al 0998113373.