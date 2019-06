Concierto de Slayer en Ecuador: Conoce el valor de las entradas

Slayer , es una banda fundada en 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman en Huntington Park, California. La banda de metal alcanzó la fama gracia a su edición de Reign in Blood, calificado como el álbum más heavy de todos los tiempos según la revista Kerrang.

La banda ha sido criticada fuertemente por grupos religiosos de ser una banda satánica, debido a sus letras, como a sus portadas de álbumes y las letras de sus temas.

Slayer es reconocida como uno de los 4 grandes del del thrash metal mundial, junto a Metallica, Megadeth y Anthrax, con más de 10 millones de discos vendidos alrededor del mundo y ganadores de 2 grammys, los californianos llegan por primera vez a Ecuador, en el marco su FINAL WORLD TOUR, el viernes 27 de septiembre, al Coliseo General Rumiñahui.

Final World Tour es la gira de conciertos final en curso de la banda estadounidense que después de 40 años de giras y discos ha decidido terminar su carrera de la manera más alta, llegando a países donde nunca habían tocado para su público.

Slayer / Cortesía

PRECIOS:

RAINING BLOOD: 120.00$ USD ANGEL OF DEATH: 82.00 $USD SOUTH OH HEAVEN: 52.00$ USD

Entradas a la venta desde el sábado 15 de junio 10:00 am en todos los ticketshow y Musicalísimo de Quito y Guayaquil y Cuenca, vía online a través de www.ticketshow.com.ec

Desde su debut en 1983, la banda ha lanzado once álbumes de estudio, dos álbumes en vivo y dos recopilatorios, y ha vendido más de cuatro millones de álbumes sólo en los Estados Unidos. Ha recibido dos premios Grammy: uno en 2007 por la canción “Eyes of the Insane” y otro en 2008 por el tema “Final Six”, y han liderado festivales mundiales como el Ozzfest y el Download Festival.