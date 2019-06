Papa Francisco modificó el Padre Nuestro

El Papa Francisco aprobó una tercera edición de revisión del Misal italiano, que incluye cambios en la Oración del Señor y Gloria.

Padre Nuestro

Se informó que el sumo pontífice aprobó reemplazar la frase "no nos dejes caer en la tentación" por "no nos dejemos caer en la tentación".En 2017, el Papa explicó que la frase en italiano no era correcta, porque Dios no puede inducir a los hombres a la tentación y por eso era más adecuado la frase similar a "no nos dejes caer en la tentación".

"En la oración del Padre Nuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: 'no nos dejes caer en la tentación'. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja", sostuvo.

Papa Francisco / Getty Images

La investigación tomó 16 años y consistía en ver si había un error de traducción que fuera perjudicial, pues en muchos casos se daba a entender que era Dios quien hacía caer en tentación y no el diablo y esto fue refutado.