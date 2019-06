Ciberbullying: Qué problemas causa, cómo denunciarlo y qué debes hacer para eliminar fotos de la internet

Nadie puede dudar de los infinitos beneficios de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pero tampoco podemos taparnos los ojos a los problemas que también traen consigo.

El Centro de Investigación de Ciberacoso de Estados Unidos define a esta problemática como un daño intencionado y repetido, perpetrado a través de ordenadores, teléfonos, móviles y otros aparatos eléctricos.

El Fondo de la ONU para la infancia (UNICEF) subrayó el pasado 5 de febrero del 2019 que la violencia en línea y el acoso digital representa un gran peligro para los niños y jóvenes que tiene acceso al internet a nivel mundial y es necesario tomar medidas, advirtió.

El cyberbullying puede tener connotaciones a través de insultos con elevada carga sexual o de la distribución de fotos y videos de sexualidad explícita con el fin de avergonzar o causar angustia emocional a la víctima.

¿Cómo eliminar fotos íntimas de la Internet?

Debemos partir que todas tus fotografías, videos o contenido multimedia que este en la internet (redes sociales) o tu envíes son completamente tuyas, nadie puede difundir tales imágenes sin tu consentimiento y peor aún si hablamos de contenido sexual o explícito.

Si has sido víctima de revenge porn o porno de venganza debes tener en cuenta varios pasos para sustentar la información y finalmente retirar aquellos rastros del basto mundo virtual de la internet.

En un principio debes conseguir prueba de que tu contenido este en la web y para ello las capturas de pantalla no son suficientes. Un certificado de contenidos digitales, acta notariada y aseguramiento judicial de la prueba es lo que debes hacer.

El servicio online de certificación actúa como un testigo virtual, el cual a través de una página, como eGarante, se puede tener una veracidad de la publicación con URL, fecha y contenido publicado.

Otros beneficios de un "testigo virtual"

Certifica el contenido de e-mails: certifica datos contenidos en e-mails haciendo constar el envío y la recepción del mismo con sus fechas, los datos de destinatario y receptor y cualquier otro contenido adjunto. Incluye firma electrónica avanzada que garantiza que la información recopilada no ha sido manipulada.

Una vez obtenida esta información puedes acudir a un notario para que se ratifique la eficacia y procedencia de dicho documento, de esta manera se encuentra amparada por la fe pública nacional.

Lo más aconsejable después de un proceso jurídico es actuar a la brevedad del hecho para evitar que el contenido se viralice. Las redes sociales cuentan con su propio sistema para denunciar contenido inapropiado, pero ¿qué pasa si el contenido está en otras páginas?

Entra a Google Haz click en imágenes en la parte superior derecha Haz click en el icono de cámara en la barra de búsqueda Introduce el link a la imagen o súbela directamente a tu disco.

O también puedes usar la herramienta alerta Google para que te notifiquen cuando se realicen publicaciones con tus datos. Una vez has identificado las páginas que contienen tus fotos o vídeos ya puedes solicitar que el contenido desaparezca de los resultados de búsqueda.

Cyberbullying / Getty Images

Un estudio de la Universidad Espíritu Santo junto a la Cámara Ecuatoriana de Comercio, sobre el Comportamiento de las Trasacciones no presenciales en Ecuador en 2018 indica que casi 13,5 millones de personas usan internet. Ecuador cuenta con el 80 % de acceso al internet, superando a Chile con 78%.

En el mundo hay 2 100 millones de niños y de ellos, según la Unicef, 175 millones se conectan todos los días por primera vez. Ecuador tiene el 0,20% de la totalidad de niños, lo que resulta que 350 de ellos se conectan a diario.

1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de un acto violento de manera reiterativa. Las principales formas son: insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberbullying y golpes. En la Amazonía (27%) y la Costa (26%), el acoso escolar afecta más en la Sierra (20%).

Cyberbullying / Getty Images

¿Cómo evitar que el "sexting" se derive en ‘ciberacoso?

El fenómeno el "sexting" se debe tener en cuenta que intervienen los jóvenes por su propia voluntad y sin ningún tipo de engaño, esta nueva tendencia de comunicación se trata del envío de material sexual o pornográfico a través de fotos y videos, en donde permiten ver sus cuerpos desnudos por medio de mensajes online o mensajes de texto.

La mejor manera de evitar que esto se derive en cyberbullying es con una temprana educación sexual, el fin no debe ser aislar a los jóvenes de la tecnología y sus redes sociales, el punto es cultivar un protocolo de actuación. Si en un caso pasa a virilizarse las fotografías hay que acudir a instancias legales, ¿cómo denunciar?

El ciberacoso o delitos similares están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 173 establece cárcel de uno a tres años para la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concentrar un encuentro con una persona menor a 18 años.

De la misma manera incluye una privación de la libertad de tres a cinco años a la persona que suplante la edad de un tercero, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótica con una persona menor o con discapacidad.

Las denuncias correspondientes podemos realizarlas en las unidades de Servicio Integral. Para ello debes presentar tu cédula de identidad, no necesitas tener un abogado y el trámite es gratuito.

La Fiscalía General del Estado investiga los delitos de violencia de género, bajo procedimientos técnicos y libres de estereotipos. La Unidad de atención en Peritaje cuenta con los servicios de Medicina Legal, atención psicológica, cámara de Gessel y trabajo social para ayudar a las víctimas de violencia.

Cyberbullying / Getty Images

Respecto al ciberacoso existen varios tipos y a continuación te mencionamos como están clasificados.

Ciberacoso (en sentido estricto): Acoso entre adultos, tanto la víctima como el causante son mayores de edad.

Ciberacoso sexual: Acoso entre adultos con finalidad sexual.

Ciberbullying (ciberabuso, cibermatonaje, cibermatoneo): Acoso entre menores.

Ciberacecho (Cyberstaking): Seguimiento de los pasos online de la víctima.

Grooming (child grooming, internet grooming, cybergrooming): Engatusamiento de menores por parte de pedófilos o pederastas online, que consiste en ganárselos simulando empatía y cariño.

Cebo (Luring): Artimañas de los pedófilos online para atraer a niños a encuentros fuera de la Red.

Web apaleador: Web creado para hacer ciberbullying sobre algún menor, metiéndose con él/ella de manera pública y ridiculizándolo/la. A menudo se anima a otros internautas a participar en el abuso.

Flame: Provocación mediante un mensaje incendiario enviado a un foro, lista de correo, cuyo objetivo es provocar reacciones airadas de sus participantes. Suele contener insultos u ofensas y puede estar dirigido a todos en general, a un grupo de usuarios o a alguien en particular.

Guerra de notificaciones: Medio utilizado a veces en casos de ciberacoso o ciberbullying para implicar a un proveedor de servicio contra la víctima.

En casos extremos de cyberbullying, existe un peligro para la seguridad física y la intimidad de las víctimas debido a la publicación no autorizada de información personal. Los canales de comunicación abierta suelen ser un elemento positivo para el progreso de la humanidad, sin embargo cualquier persona con presencia en los medios sociales puede ser víctima de abuso y ciberacoso.

¿Qué síntomas tiene una persona que sufre cyberbullying?

Además de las consecuencia en la vida privada del acosado o bullied, se van a mostrar una serie de mermas en las relaciones sociales, tanto familiares como los compañeros; igualmente en el desempeño escolar va a reducirse debido a la falta de interés y fatiga que le acompañan.

Se va a producir un descenso en la autoestima de la persona, con sentimientos de indefensión y de culpa, al ver como se ataca a su vida íntima y personal, sin saber como ponerle freno. Si no se controlan estos síntomas pueden traducirse en verdaderas enfermedades, ya sean físicas, debido a la somatización de la presión, la falta de sueño o dolores tensionales; e incluso psicológicas provocados por episodios depresivos.

Consejos para luchar contra el ciberacoso

Bajo la premisa , no hagas a los demás que no te gustaría que te hagan a ti, trata de ser un ciber defensor y no compartas contenido o des like a publicaciones que perjudiquen o agredan la imagen de una persona. De la misma manera cuida lo que publicas en tus redes sociales y las etiquetas que colocas ya que esto agudiza la búsqueda y cualquier persona puede acceder a tu perfil..

Antes que nada, capacítate en las funciones de las aplicaciones y si tienes una mala experiencia en una de ellas bloquea a ese potencial ciberacosador. No calles si erres víctima, cuéntaselo a alguien de confianza y no olvides que nunca estas solo.

No tomes todos los comentarios a pecho y si sufres violencia dentro de las redes sociales, haz una captura de ello ya que si no existen prueba no podrás denunciar al agresor.

Datos globales sobre el cyberbullying

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las chicas sufren más este tipo de abuso que los chicos (70-30). La edad media a la que suele empezar a practicarse es a los 13 años.

La plataformas más usada por los acosadores es WhatsApp (81%). El porcentaje de padre que informan que tiene un hijo o que conoce a un niño en su comunidad que ha experimentado el acoso cibernético ha aumentado desde el 2011.

A nivel regional, América Latina experimenta la mayor cantidad de ciberacoso en las plataformas de redes sociales (76%), América del Norte con el 65% y Medio Oriente/África con 39%.

El aumento de los casos de ciberbullying se explican desde UNESCO con una sencilla razón: han crecido los dispositivos de conexión a internet y la red está muy presente en todos estos hogares. "Duran los últimos tres años, han aumentado un 87% las denuncias por esta forma de acoso en todo el mundo. La falta de recursos y que aún se mantenga invisible para profesores y centros educativos entorpece su solución", afirman los responsables de este estudio.