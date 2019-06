En Ecuador se podrá mirar el próximo eclipse solar parcial

Tras el último eclipse solar que se vivió el pasado 21 de agosto del 2017 en el norte de América, el próximo 2 de julio del 2019 los afortunados seremos los de Latinoamérica. En Ecuador se podrá ver el próximo eclipse solar pero de forma parcial desde cualquier parte del país.

Como se sabe un eclipse solar es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra en su superficie terrestre. Cuando el sol está totalmente cubierto se conoce como umbra, lo que ocasiona que el cielo se oscurezca y hace parecer que fuera de noche.

Así que los que encuentren un lugar adecuado y las condiciones climáticas son favorables se podrá ver un anillo solar y verán una circunferencia de luz.

En el caso de Ecuador, solo veremos cubierto el sol de manera parcial, a esto se le conoce como penumbra.

"Exactamente un mes a partir de hoy, las tierras del próximo Eclipse solar total ocurrirán. Este será el primer Eclipse total desde el 21 de agosto de 2017. El camino de la totalidad acelerará a través de Chile y Argentina. La duración máxima de la totalidad es de 4 minutos y 33 segundos", redactó la entidad.

