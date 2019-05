Terremoto de magnitud 6,8 remece la costa de El Salvador

Un sismo de magnitud 6,8 remeció la costa de El Salvador este jueves, haciendo que los atemorizados residentes salieran huyendo de sus casas de madrugada. No se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó de un posible tsunami a través de su cuenta de Twitter. Pidió a la población que se alejara del Océano Pacífico durante las próximas cuatro horas.

Iván García, de la Cruz Roja, dijo a The Associated Press que "en el rastreo que hemos hecho solo tenemos reportes de pequeños derrumbes en carreteras, no hay informes de víctimas".