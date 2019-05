El nuevo juego de Need For Speed por su aniversario 25

EA Games ha vuelto a mencionar que está desarrollando un nuevo juego de Need For Speed, confirmando que será lanzado a finales de este año, pero no se revelará como parte de la muestra de EA Play.

"¿Van a escuchar más acerca del próximo título de NFS? Si. ¿Será lanzado este año? Si. ¿Haremos cualquier cosa en junio? No", escribió Ben Walke de EA en un comunicado oficial publicado en el sitio de la compañía.

Need For Speed se ha convertido en la franquicia de serie de videojuegos de carrera más vendida de la historia, por lo que sus fanáticos leales esperan cada entrega de este juego.

EA ya confirmó en el pasado febrero que estaban trabajando para su entrega por el aniversario 25, Need For Speed comenzó en 1994 y su última entrega en 2017 no tuvo el agrado de los seguidores. Las persecuciones lineales fueron criticas en este juego y al pasar las mostradas en Need For Speed: Most Wanted de 2005 y 2012.

Casi todos los juegos de la serie NFS emplean las mismas reglas fundamentales y mecánicas similares: el jugador controla un coche de carreras en una variedad de carreras, con el objetivo de ganar la carrera.

