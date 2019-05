Prefecta de Pichincha suspende cobro de peaje en la vía Intervalles

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, suspendió el cobro de peaje en la vía Intervalles, que corresponde las vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu. La Prefrectura indicó que se debe al estado en que se encuentra la carretera.

Por medio de un comunicado, Paola Pabón, indicó que las "condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público".

La resolución suscrita abarca a toda clase de vehículos.

URGENTE⛔️ he decidido suspender el cobro del peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu desde hoy en vista de las condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público! ✅ @PichinchaGob @pichinchauniver pic.twitter.com/JXhOQWA4JI

— Paola Pabón (@PaolaPabonC) May 23, 2019