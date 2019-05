Telefónica Movistar presentó, hace pocos días, su campaña ‘Perspectivas’ como un llamado de atención a la sociedad sobre la existencia de un tipo de acoso que hace daño a miles de niños y jóvenes en el Ecuador. Además, de millones a nivel mundial.

Esteban del Castillo, gerente de Marketing de Movistar, presentó esta campaña a través de un video, cuyo contenido se hace cada vez más viral con la etiqueta #StopCiberbullying, llegando a miles de familias.

Movistar aprovechó la coyuntura y el lanzamiento de este video para organizar un conversatorio con un grupo de expertos y hablar de esta realidad que puede llevar a una persona hasta al suicidio o dejarla con secuelas graves para toda la vida.

El video que se lanzó en la anterior campaña tuvo éxito y fue visto por miles de personas en Facebook; Instagram y Twitter, según el ejecutivo Esteban del Castillo. Ese material se hizo viral en los chats de padres de familia; estudiantes y autoridades de los colegios, lo que impulsó a Movistar a continuar, en 2019, con estas iniciativas para cuidar a nuestros hijos.

MOVISTAR PRESENTÓ CONVERSATORIO

Una de las salas de Telefónica Movistar en el edificio Ekopark, al norte de Quito, lucía llena de estudiantes, padres de familia, profesores y medios de comunicación, incluso unos minutos antes de que inicie el conversatorio.

Los chicos, con uniformes de varios colegios, conversaban entre si mirando las cifras en uno de los boletines que les entregaron al ingreso de la sala. Se los veía preocupados, pero más que todo atentos. Es que las cifras causan admiración.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), seis de cada diez alumnos de escuelas y colegios en Ecuador, sufren de acoso escolar. De estos chicos, el 40% se quedan callados y no denuncian estos abusos.

Movistar también nos cuenta que los estudios han concluido que la población más vulnerable a sufrir el Ciber acoso o también llamado ‘Ciber bullying’, son chicas entre los 11 y 15 años.

INICIATIVA ANUAL DE MOVISTAR

También quienes asistieron a este conversatorio, organizado por segundo año por Movistar, se enteraron de primera mano que el 82% de acoso escolar, se lo hace vía redes sociales y tecnología. De esta dura realidad se desarrolla el término ‘Ciber bullying’.

Luego de entregar estas preocupantes cifras, Movistar recordó que la compañía conecta a 350 millones de personas en el mundo, un 5% de la población global, por lo que es vital llevar a la ciudadanía a entender todas las potencialidades de la tecnología, pero también los malos usos en los que se puede caer.

Este conversatorio para los jóvenes y sus familias se dio justo en la fecha que conmemora el Día Mundial del Internet y varios expertos se juntaron para enseñarnos a usarlo de una manera sana y responsable.

Javier Ávila, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Internet Sano y Seguro; Sybel Martínez, presidenta del Grupo Rescate Escolar; Jorge Guerrón, representante de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Además, Javier Alvarado, gerente de Operaciones de Fundación Telefónica Ecuador; atendieron a la invitación de Esteban del Castillo, gerente de Marketing de Movistar. Ellos intercambiaron perspectivas, opiniones, consejos y posibles soluciones para este problema social tan grave.

CONCLUSIONES DEL CONVERSATORIO

La conclusión común es que han llegado los expertos gracias al apoyo y las preguntas de la ciudadanía es que el ‘Ciberbullying’ se mitiga con la correcta supervisión de padres y educadores al mundo virtual de los jóvenes y niños. La preparación que deben tener los padres para guiar a los pequeños dentro del mundo virtual debe ser sumamente exigente.

POSTURAS DE EXPERTOS

Javier Ávila, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Internet Sano y Seguro, comentó a METRO acerca de las medidas que se deben tomar en cuenta en relación al cyberbullying.

¿Qué debe hacer el padre de familia para darse cuenta que su hijo es víctima de acoso, y así ayudarle?

Hay una campaña que se llama ‘Desconéctate para que te conectes’. Esa es la clave para mitigar el problema. Es difícil evitar estas cosas, pero sí podemos mitigar el daño posterior que puede sufrir un menor por un abuso a causa del Bullying. Los padres deben desconectarse de sus dispositivos para conectarse con sus hijos.

Hemos visto que la tecnología ha llegado a los papás y los ha hecho ‘adictos’ a las redes. Entonces por estar en sus dispositivos, descuidan a los chicos. Hay que cuidar más a los hijos y tenderles un puente de confianza para que, si tienen problemas de acoso, sea a los padres a quienes busquen primero para conversar sin miedo.

Si el niño ve que su papá está pegado al celular todo el tiempo, capaz decide buscar respuestas en sitios o personas no tan convenientes.

¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está acosando a otro niño?

Los acosos se presentan mayoritariamente entre los 12 y 14 años de edad y existe un patrón de comportamiento de los chicos que puede dar alertas. Cuando los niños empiezan a cambiar, cuando muestran otras actitudes como malas calificaciones o pereza de ir al colegio, o la mamá ve que su hija cierra la tapa del computador portátil rápida y violentamente, hay que saber que se trata de llamados de alerta para ver que algo raro está pasando.

Estos cambios de actitud nos debe generar dudas y llevar a conversar con los chicos para saber si están siendo víctimas de otros muchachos. O, en su defecto, están siendo parte del acoso a uno de sus compañeros. Las dos cosas son tremendamente preocupantes y hay que tomar cartas en el asunto.

¿Cómo convencer a mi hijo que no moleste más a sus compañeros o alguien en especial?

Siempre el problema debe enfrentarse cara a cara. Los chicos saben quiénes en la escuela están siendo abusados, y lo saben bien. El bullying se da normalmente en las escuelas y colegios, y las autoridades deben estar al tanto del problema, es su obligación. Los profesores deben ser actores fuertes para evitar el acoso a cualquier estudiante.

El ‘bullying’ se da por dos razones: por complicidad; porque si no habría la complicidad de otros chicos al que está acosando, no existiría este mal. Los chicos piensan: “mejor que sea a él y no a mí, entonces apoyemos al molestoso”.

La otra razón es la falta de comunicación con los papás. Una vez que ya tienes comunicación y eso no funciona, se debe tomar medidas socioeducativas, donde al menor infractor se le obligue a cumplir con ciertas normas de respeto hacia sus compañeros.

CONVERSAR EN EL HOGAR

Sybel Martínez, presidenta del Grupo Rescate Escolar, nos comentó de la importancia de la comunicación intrafamiliar y cómo este hábito ayuda a reconocer casos de abuso.

¿Cómo se da cuenta un padre de familia que su hijo sufre acoso en la escuela? ¿Qué hacer para adquirir esa información de boca de nuestros hijos?

Es muy importante conversar y tener un diálogo constante con los chicos. Ellos pueden cambiar de comportamiento drásticamente, pasar del llanto a la risa, no dormir bien, tener pesadillas. Sentirse ansiosos, no querer ir al colegio. Muchas veces tratan de estar en las redes, pero sin ninguna actividad que les llene el espíritu, sino más bien ven el movimiento de otros y eso les pone mal. Es otra pista.

Una vez que mi hijo le confiesa que es víctima de acoso ¿Qué le digo como papá?

No hay que culpabilizarles sino ponernos en los zapatos de ellos. Demos protección, seamos empáticos, ayudemos a denunciar esta situación junto al niño y evitando que tenga represalias. Hablemos de esto en la escuela, con los profesores. Y, tengamos una apertura para consultar con un sicólogo. Los profesionales siempre te guiarán bien.

HABLEMOS DE AUTOESTIMA

¿Cómo le subo de nuevo la autoestima a mi hijo?

Si la afectación es grande hay que ir con un profesional en sicología. No hagamos juicios de valor, no le limitemos el uso de las redes. Por el contrario, direccionemos al chico. Llevémosle a entender que las redes bien manejadas son positivas.

Nunca olvidemos una cosa: Un niño de seis años manejando una red, no es algo positivo. Tampoco es bueno a los 12 o 14. Los chicos deben ser más grandes y criteriosos para usar las redes y el internet sin vigilancia de sus papás.

¿Cómo controlo el uso de las redes sociales por parte de mi hijo? Debo yo ser el primer amigo suyo en las redes?

Es importante ser amigo en la red social, pero es más importante sentarse a conversar con el chico y hablar de los peligros en la red. Estamos criando personas que queremos sean gente buena. Hay que concientizar sobre el uso de las redes. Hablemos claramente con nuestros hijos sobre lo que se encuentra en las redes, qué conviene y qué no. Esa es la mejor herramienta.

¿Cómo influye en la vida de un ser humano el haber sido víctima de acoso en su época estudiantil?

Deja una huella que queda grabada en su memoria emocional y en su vida, causando graves daños. Hay estudios que dicen que las víctimas de acoso en cualquiera de sus formas, no les permite despegar en la vida.

Hay adultos de 40 años que tienen problemas en sus relaciones interpersonales, o en su trabajo y no llegan a despegar bien en sus labores. Ellos seguramente fueron víctimas de acoso en su niñez o juventud.

POSTURA DE MOVISTAR

Esteban del Castillo, gerente de Marketing de Movistar, habló de la importancia de la campaña y cómo en Ecuador ha logrado trascender espacios y servir a decenas de chicos.

¿Qué significa para Movistar organizar estas actividades para luchar contra el Ciber acoso en la juventud?

Nosotros, como Telefónica Movistar, buscamos acercar la tecnología a la gente e impulsamos las telecomunicaciones, pero también debemos decir que existe el buen uso y el mal uso de la tecnología. No queremos ser ajenos a la problemática, y por eso hemos generado esta campaña junto con este conversatorio para analizar las formas de mitigar este problema tan latente en la sociedad.

¿Qué decirles a las familias ecuatorianas para que protejan a sus hijos de caer en el Ciber acoso?

El mejor antídoto para la excesiva conexión no es desconectarnos. El mejor antídoto es conectarnos con la vida de nuestros hijos de manera que generemos espacios de cantidad con ellos. No destinemos solo 15 minutos al día para conversar con nuestros hijos.

Destinemos mucho más tiempo para identificar cualquier síntoma de Ciber acoso y además crear lazos más fuertes para ganarnos la confianza de los chicos y que nos avisen. Solo así podremos ayudarlos.