Rafael Correa reacciona al contrato de $ 4,4 millones para difundir acciones del Gobierno de Moreno

Secom publicó un detalle del gasto en propaganda durante el gobierno de Rafael Correa. Ante esto el subsecretario general de Información de la Presidencia, Xavier Aguirre, se pronunció:

Ante esto Aguirre difundió un cuadro detallado, con el gasto efectuado por el Gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017:

Por su parte, el expresidente Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, arremetió contra la publicación de la Secretaría de Comunicación.

"¡Ya no les da ni vergüenza publicar tantas tonterías, sabiendo que no solo es falso, sino imposible!", empezó a escribir el exmandatario.

"Todo para ocultar que # ElPeorGobiernoDeLaHistoria va a gastar 4,4 millones USD en propaganda , cuando no hay ni gasolina para los patrulleros", finalizó.

— Rafael Correa (@MashiRafael) May 19, 2019