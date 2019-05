La reacción de Arnold Schwarzenegger tras recibir una patada voladora

El exgobernador de California y famoso actor y físico austraico sufrió un ataque este sábado 18 de mayo. Arnold Schwarzenegger recibió una patada voladora en la espalda durante el festival deportivo en Sudáfrica.

Schwarzenegger se tambaleó tras recibir el impacto, mientras que el agresor fue sujetado por los guardaespaldas del intérprete de Terminator. Arnold se pronunció a través de twitter sobre su estado de salud luego de la patada voladora.

Gracias por sus preocupaciones, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat, declaró Schwarzenegger.