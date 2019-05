Venezuela dice tener 140.000 millones de dólares bloqueados en el exterior

El encargado de negocios en Ecuador del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Pedro Sassone, afirmó este viernes que hay más de 140.000 millones de dólares de su país bloqueados en bancos en el extranjero.

En una rueda de prensa desarrollada en la sede diplomática en Quito, Sassone consideró que "los flujos migratorios de venezolanos no son más que la consecuencia de una guerra económica que quiere destruir a un país".

Sassone está al frente de la Embajada tras la salida, en octubre pasado, de la embajadora Carol Delgado a raíz de unas polémicas declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, consideradas por el Gobierno de Lenín Moreno como "expresiones ofensivas".

Rodríguez acusó a Moreno de mentir cuando aseguraba que a su país llegan 6.000 venezolanos cada día debido a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela.

En la rueda de prensa, Sassone puntualizó hoy que "más de 140.000 millones de dólares han sido bloqueados" y señaló que esos fondos fueron "retenidos y congelados" por bancos extranjeros.

En total "son 17 países con los que Venezuela tiene relaciones comerciales en todo el mundo", anotó.

"No puede ser que a Venezuela no se le permita comprar, que no se le permita transferir fondos para pagar los compromisos financieros y tampoco se le permita pedir financiamiento", criticó.