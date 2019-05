El video que grabó el actor de Breaking Bad antes de suicidarse desde un puente

Días antes que el actor de Thor y Breaking Bad se lanzara desde un puente en Arizona, él grabó un alarmante video en directo. En el que afirmaba que había "oscuridad" en él.

Isaac Kappy murió este lunes y en el video que grabó en directo menciona que la batalla contra la oscuridad lo consumió. Estas declaraciones muestran la inestabilidad emocional que atravesaba el actor secundario de Thor.

Las imágenes, que grabó y publicó el viernes, fueron recuperadas por sus seguidores y compartidas en sus canales de YouTube tras la muerte del intérprete.

"(He invertido mucho tiempo) en destapar la oscuridad en el mundo. Pero no dediqué lo suficiente para ver la oscuridad que hay en mí. El perro también lo dice", cuenta el actor frente a la cámara, mientras se escuchan los ladridos de un can de fondo.