Lanzan reto de celebrar Día de las Madres sin violencia

La Ombudsman de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class, señaló que el mejor homenaje que se le puede realizar a la madre puertorriqueña en su día, es laborar unidos como sociedad para que cese el clima de violencia que impera en el país y no haya una muerte más a causa del crimen o la violencia doméstica.

Al expresar su respeto y solidaridad a las Madres en su día, la también presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), manifestó que ya es hora de que la sociedad y sus instituciones trabajen en conjunto para atender la desintegración social que vive la Isla.

“Se hace vital y necesario aunar voluntades para poder reencontrar el consenso y la concordia que exigen los tiempos y eliminar los índices de violencia que atentan contra la paz y convivencia, como igualmente, detienen el desarrollo económico de la Isla”, sostuvo Ruiz Class, quien es madre y abuela.

La Procuradora del Ciudadano puntualizó que Puerto Rico ha demostrado que puede enfrentar con éxito este reclamo, ya que, si el Pueblo se une para que el Día de Despedida de Año no haya una bala más al aire, cómo es posible que no podamos unirnos para que el luto no empañe la celebración del Día de las Madres.

“Ese es el reto que le propongo al país”, reclamó.

Ruiz Class enfatizó que el deterioro económico en que se ha sumido la Isla producto de la crisis fiscal y el paso de dos devastadores fenómenos atmosféricos, ha ahondado los niveles de violencia, traspasando el umbral del hogar y la seguridad de las calles para sembrar luto y desolación.

“Como homenaje a la abnegación de la Madre, tenemos que forjar la esperanza del cambio y de que cosas mejores son posibles con fe, esfuerzo y perseverancia”, apuntó.

Comentó Ruiz Class que hay que auscultar cómo el aparato gubernamental, con mayor creatividad y visión ante la escasez de recursos económicos, se mueve hacia una estrategia más salubrista de prevención, de mecanismos de conciliación y de rescate de los valores morales.

Igualmente, la líder de los defensores de los derechos humanos en el hemisferio, dirigió su llamado a las instituciones civiles, profesionales y religiosas.

“Todos tenemos un rol vital en este esfuerzo, porque la sana convivencia construye un mejor futuro y alienta el desarrollo de una juventud que alejada del vicio y el ocio, estudia, trabaja y progresa”, agregó Iris Miriam Ruiz Class.