Internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi envían mensaje a Geovanny Dupleint

Geovanny Jaramillo Lino, o mejor conocido como Geovanny Dupleint recibió un mensaje por parte un grupo de Internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi.

Dupleint publicó el video en su cuenta de Instagram y se le ve a varios privados de libertad pidiendo ayuda al licenciado. "Estamos un grupo de ñetas y no ñetas de lo que es regional y mínima seguridad. Nuestra queja es por todo lo que es a nivel de cárcel", inicia el hombre.

Quien lidera el mensaje añade que la comida en el centro de rehabilitación "es mala, es pésima. El arroz con sabor a cucaracha. Cuando nos dan encebollado nos mandan sangre de pescado que la carne. La sopa y la colada es pura agua".

"Nosotros los confinados queremos que nos ayuden. Mes a mes pasan la comida en el Turi. El Estado ya no tiene qué darnos ni permite que nuestros familiares nos ayuden. Por eso nos dirigimos a usted abogado Dupleint. Aquí hay ñetas y no ñetas que no tienen abogado", finaliza el video.