Contrabando de cigarrillos: Venta informal genera $15 diarios ¿Cuánto pierde el Estado?

El comercio informal no da tregua en Ecuador y ha crecido de manera alarmante en los últimos cuatro años. En solo la esquina de la avenida República del Salvador y Naciones Unidas, norte de Quito, se pueden ver hasta cinco vendedores informales de cigarrillos. El contrabando no solo es de tabacos, sino de textiles, electrónicos, alimentos, entre otros productos que no pagan impuestos ni tasas.

Metro Ecuador conversó con Hugo (nombre protegido), es extranjero y tiene un año dedicándose a la venta de cigarrillos en el norte de la capital. Aunque vive altas y bajas, diariamente genera entre $15 y $20. Monto que le alcanza para subsistir y enviar dinero a su familia.







Cuando comenzó en la venta del producto invirtió $50 dólares que le alcanzó para comprar cuatro tiras (cada tira contiene 10 cajetillas de tabacos). Hugo vende cada cajetilla entre $1,50 y $3,50 dependiendo la marca, pero comenta que la más vendida es de fabricación china.

Industria, la más afectada

La industria tabacalera es la más afectada por el contrabando. Los datos que nos ofrecen Itabsa, Tanasa y Proesa, firmas afiliadas a Philip Morris International, indicaron que desde el 2015 al 2018. El porcentaje de cigarrillos comercializados de forma ilegal en Ecuador pasó del 18% al 55,2%. Esto en contraste a nivel mundial que es del 10%.

Estos datos fueron revelados por un estudio de la investigadora de mercado internacional MS Intelligence:

Datos sobre el contrabando en Ecuador

¿Qué estamos haciendo como ciudadanos?

Para Mauricio Sáenz, director de asuntos corporativos de las tres compañías, la solución está en trabajar en conjunto (público, privado y consumidores). "Uno de cada dos cigarrillos que se consumen son de contrabando; los números son alarmantes".

Sáenz considera que las autoridades fiscales no pueden controlar el consumo, si la ciudadanía no pone de parte. "El Estado pierde millones por el contrabando de cigarrillos y otros productos, pero como ciudadanos ¿Qué estamos haciendo? La responsabilidad de todos nosotros es apoyar al Estado ecuatoriano comprando producto legal".

No se puede competir

El problema se disparó con la subida de impuestos en el 2015 y 2016. En estos dos años el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se incrementó en un 73%, impactando en el precio final del producto (el producto legal más barato cuesta $5,10). Esto hizo que haya una caída en ventas del 64%, y actualmente la planta de Tanasa opera al 18% de su capacidad productiva, en los últimos cuatro años.

"Pese a que se redujo el consumo de tabaco por tendencia mundial, en Ecuador sucedió un traslado de la demanda al consumo del producto ilegal, que ha llevado a una reducción de ventas de la industria legal y esto nos pone en jaque", menciona Sáenz.

En las calles de Quito se puede apreciar que una cajetilla contrabandeada cuesta desde $1,00 a $1.50, mientras que en el mercado formal, la más barata tiene un valor de $5.10.

Como consecuencia de la baja en ventas de la industria tabacalera por el incremento del contrabando, la recaudación tributaria disminuyó. Sáenz advierte que si continúa esta tendencia, este año, el Estado dejará de percibir $141 millones en impuestos.

A finales del año pasado, el Gobierno nacional en conjunto con la Cámaras de Industrias de Pichincha lanzó una campaña de concientización para aumentar el entendimiento ciudadano sobre lo que está detrás del contrabando, puesto que financia otro de tipo actividades ilegales.

Venta de cigarrillos legales en Quito / Metro Ecuador

Por su parte, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) recibe desde el año anterior información de los sectores más afectados, realizando mesas de trabajo con los sectores más sensibles, es decir los que presentan denuncias. Además realiza controles en las fronteras. En los primeros seis meses de 2018 incautó 3'437.650 unidades.

El contrabando en Ecuador genera pérdidas de $436 millones / SENAE

"Terrorismo y tabaco"

El contrabando es una actividad vinculada con lavado de activos y narcotráfico, tema que no se ha tocado y es el problema principal. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), "los cigarrillos ilícitos ocupan el segundo lugar, superado solo por el comercio de heroína, en proveer financiamiento a algunas de las más buscadas milicias Talibanas".

La ICIJ, en su investigación “Terrorismo y Tabaco”, explica que el comercio ilícito de tabaco resulta atractivo a terroristas y criminales porque el producto es altamente rentable, fácil de transportar, y las sanciones son mucho más leves que con otros narcóticos de contrabando o ilegales.

“Los cigarrillos son fáciles de contrabandear, fáciles de comprar y tienen un retorno de la inversión bastante bueno. Por ejemplo, los perros antidroga no te alertan si tu auto está lleno de 'Camels’ (cigarrillos). Además, la pena privativa de libertad no alcanza los 50 años”, reseña el Informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Ante eso, el papel del consumidor es clave, ya que es difícil a pie determinar qué mercadería ha llegado al país de manera ilegal. No siempre el contrabando se vende a precios bajos y la gente no tiene conciencia por saber el origen de lo que está comprando y obviamente esto agrava el problema.

Por lo tanto Mauricio Sáenz, director de asuntos corporativos de Itabsa, Proesa y Tanasa, considera que la educación y las campañas de concientización, tal como lanzó el Gobierno Nacional con la Cámara de Industrias, permite fortalecer la lucha contra el contrabando. Sáenz aplaude la apertura del Gobierno con respecto a las mesas de diálogos y los esfuerzos realizados por el mismo para reducir el impacto de contrabando dentro de la economía y sociedad ecuatoriana.

"Nos quejamos mucho de corrupción en el país, pero como ciudadanos debemos hacer nuestra parte, es un tema de corresponsabilidad. Comprar contrabando es corrupción", advierte. "La industria no pide que se incremente el consumo de tabaco, pero sí garantizar que se consuma producto legal y que pague impuestos".

¿Cómo identificar un producto legal?

La forma más fácil de identificar un producto legal en comparación a uno de contrabando es por las advertencias sanitarias de salud que se ubican en la parte posterior e inferior. La imagen y el texto debe ocupar el 60% en la cara frontal y posterior del producto y el 70% en las caras laterales.

¿Cómo identificar un producto legal? / Cortesía Philip Morris Internacional

Datos:

La mayor parte del contrabando entra por la frontera norte. El principal producto ilícito que se vende informalmente viene de China y La India.

De cada dos cigarrillos que se consumen, 1.1 son de contrabando.

Silver Elephant (China) actualmente es la marca más vendida en Ecuador con 29% de participación del mercado; y es contrabando.

El Gobierno pierde $3,78 por cada cajetilla de ventas ilícitas.

