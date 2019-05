Guayaquil: Automóvil explotó en la Universidad Estatal

Este martes 7 de mayo se registró que dos automóviles se incendiaron en la Universidad Estatal de Guayaquil. En imágenes difundidas por Twitter se observa como un automotor explotó y provocó que otro automóvil sea consumido por las llamas.

La Agencia de Tránsito Metropolitano (ATM) anunció que por procedimiento policial, se realizó el cierre de la avenida Kennedy y César Andrade López, por la salida de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil.

La Ministra del Interior del Ecuador se pronunció a través de Twitter tras el incendio ocurrido en la Universidad de Guayaquil. "Policía del Ecuador se encuentra en el lugar, luego de la detonación de un artefacto explosivo. He hablado con el Rector y con el profesor propietario del automóvil".

Afortunadamente no hay desgracias personales que lamentar. No descansaremos hasta dar con los responsables, agregó Romo.

