En la India, 21 estudiantes se suicidaron tras reprobar un examen

En Telangana, ubicado en el centro de la India, 21 estudiantes se quitaron la vida el pasado 18 de abril.

Lo hicieron tras recibir los resultados de un examen para ingresar a la universidad, según la informó el periódico local India Today.

Una de las jóvenes se habría lanzado debajo de un tren y otro estudiante se habría prendido fuego.

As many as 21 students have killed themselves since #Telangana Intermediate Examination results were announced. #ITVideo

More videos: https://t.co/NounxnP7mg pic.twitter.com/zWcyKgjkg0

— India Today (@IndiaToday) April 28, 2019