Revelan cómo fueron los últimos minutos de modelo que murió en pasarela

Tales Cotta de 26 años murió de forma súbita en pleno desfile durante la semana de la Moda de San Pablo. Melissa Marinho compartió escenario con el modelo y relató cómo fueron los último minutos del joven.

"Me quedé asustada, sin saber qué hacer. No sabía que se estaba muriendo, nadie sabía, en realidad", dijo Marinho en declaraciones al diario O Globo."No recuerdo bien cuál fue mi reacción. Fui a ayudar, pero me dijeron que no lo tocara".