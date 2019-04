CCE se pronuncia tras fatal accidente de grupo de danza

View this post on Instagram

Tragedia enluta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se declara tres días de luto a nivel nacional, en la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” lamenta el trágico accidente en el que han perdido la vida miembros del grupo de danza del Núcleo de Morona Santiago, quienes se trasladaban a Nueva Loja, para participar del III Festival Regional de Danza Amazónica. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la CCE, expresa su profundo dolor y hace extensiva su condolencia a familiares, trabajadores y miembros de la cultura de Morona Santiago. Asimismo, expresa su solidaridad especial con Juan Merino, director del Núcleo de esta provincia amazónica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales se declaran en luto nacional por tres días, a partir de mañana.