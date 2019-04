Abdalá Bucaram: "No acepté a los 40 años de democracia porque soy hombre íntegro y decente"

El próximo 14 y 15 de mayo en Quito se desarrollará el seminario denominado "40 años de Democracia", en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios expresidentes y exvicepresidentes han confirmado su asistencia y participación. Sin embargo, Abdalá Bucaram rechazó la invitación explicando que es un "hombre íntegro y decente".

En su cuenta de Twitter resaltó en varias publicaciones los motivos por los cuales no asistirá a la conferencia.

"No acepté porque soy hombre íntegro y decente que fui calumniado por la gran mayoría de ladrones golpistas que llegaron al poder. Yo no me ensucio para aparentar caballerosidad con sinvergüenzas que han destruido la Patria. ¿Hablar de democracia matando a Roldós y tumbando a Abdalá? escribió.