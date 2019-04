Lo que decía la carta que dejó Alan García antes de dispararse

Alan García escribió una carta escribió su carta de despedida semanas antes de ese trágico suceso, reveló la exministra Nidia Vilchez.

"Lo que nosotros sabemos, ya por la carta que él deja, es que él preparó o se preparó para afrontar a quienes querían hacer un circo con una detención. Esa carta no la escribió el día anterior, esa carta tiene varias semanas atrás", señaló Vilchez en una entrevista al diario Correo.Esta misiva fue leída durante el velorio por su hija Lucía García Nores y afirmó que no tenía que sufrir "la injusticia" de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y gobernante de su país.

"He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios. Porque ya cumplí la misión que me impuse", decía la carta.