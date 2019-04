16 pasajeros que partieron de Ecuador terminaron en hospital de Estados Unidos

16 pasajeros de un vuelo internacional que partió desde Ecuador fueron hospitalizados mientras se desplazaban a Boston, Estados Unidos. Un portavoz del Hospital General de Massachusetts dijo que 16 personas en total fueron admitidas con síntomas de intoxicación.

Los viajeros formaban parte de un equipo de 40 personas y viajaron por estudios, y el último día en Quito, participaron en una fiesta en la que todos comieron lo mismo. Los jóvenes reportaron que tenían malestar y comenzaron a vomitar.

