La razón por la que se salvó la cruz del incendio en catedral de Notre Dame

La Catedral de Notre Dame de París fue el escenario de un voraz incendio este 15 de abril de 2019. El mundo perdió a una de las mayores joyas arquitectónicas. Entre las imágenes tras el incendio se pudo ver una cruz en un altar que permaneció intacta. Las fotos se viralizaron rápidamente.

Fue considerada un milagro, despertando fe en los creyentes.

La imagen en pie del altar, la imagen de la Virgen con Jesús muerto en brazos, y la brillante cruz dorada no dejan de tener un simbolismo.

Esta cruz es hecha de madera recubierta por un encofrado de oro, una obra moderna del escultor francés Marc Couturier y se instaló en el mismo lugar donde se encontraba una cruz anterior que desapareció en el siglo XIX durante las obras de reestructuración del interior de la Catedral.

La explicación de porqué no se destruyó, según lo hizo saber el "entusiasta de la ciencia" -como se define el tuitero- @aSciEnthusiast es la siguiente:

Casos como este que el oro tiene un punto de derretimiento en los 1064 ºCelsius, mientras que la temperatura a la que puede llegar un incendio no supera los 600º C, cuando lo que arde es madera.

Because the melting point of gold is 1064°C and a wood fire burns at around 600°C https://t.co/IkVfPS8W6c

— Dan Broadbent 🚀 (@aSciEnthusiast) April 16, 2019