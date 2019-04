Gato de Julian Assange ya no se encuentra con él

Con una barba larga y la melena recogida en una coleta fue encarcelado el cofundador de Wikileaks. Julian Assange gritó a sus escasos seguidores que resistieran este ataque de la Administración de Trump.

Tras enterarse que el Gobierno ecuatoriano dejó de proteger al hacker, los agentes de la policía Metropolitana de Londres accedió al interior de la embajada ecuatoriana ubicada en esta ciudad para proceder al arresto del australiano.

Además de su estado físico, él tenía a su fiel compañero, Sputnik. El gato era quien alegraba la vida del fundador de Wikileaks durante su asilo en la embajada. Pero para tranquilidad de lo seguidores de esta mascota, este animalito ya no vive en el edificio.

Un representante de la embajada ecuatoriana confirmó que el gato ya fue trasladado a otro hogar a mediados del año pasado. El felino pasaba junto al hacker australiano desde mayo del 2016. La popularidad de Sputnik fue tan grande que incluso tiene sus cuentas de Twitter e Instagram.

"No está aquí desde septiembre [de 2018], si no me equivoco. Los abogados del señor Assange se lo llevaron hace mucho… No somos una tienda de mascotas, por lo que no tenemos animales aquí", dijo el representante de la Embajada.