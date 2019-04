El sitio WikiLeaks informa que Julian Assange "será expulsado en horas o días"

Este 4 de abril de 2019, el sitio WikiLeaks informó que Julian Assange será expulsado. Él se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

"Una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano ha dicho a WikiLeaks que Julian Assange será expulsado dentro de 'horas a días' utilizando el INAPapers –escándalo offshore como pretexto- y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto", publicó el sitio en Twitter.

Ante las fotografías privadas que circulan en redes del presidente Lenín Moreno y su familia, el gobernante advirtió que desde su gobierno saben quiénes son y quiénes financian estas actividades.

Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado. Sin embargo, desde la Cancillería se ha dicho lo siguiente: "Ecuador no responde a rumores, hipótesis, ni a conjeturas que no cuentan con un respaldo documental". Añadieron que en caso de existir información oficial se compartirá oportunamente.



El lunes, el Gobierno anunció que presentó una demanda por presunta violación a la privacidad del presidente Lenín Moreno y varios de sus familiares. Esta diligencia se hizo ante el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joseph Cannataci.

Incluso, el Ejecutivo identificó a WikiLeaks como posible autor o cómplice del "hackeo" de información privada en dispositivos de uso personal de Moreno.

Además, se solicitó a Cannataci que "disponga urgentes medidas para proteger el derecho a la privacidad del presidente Lenín Moreno y su familia, víctimas de un evidente quebrantamiento de las leyes nacionales e internacionales".

En la última semana se han filtrado en redes sociales documentos, imágenes, capturas de pantalla y vídeos de la vida familiar del presidente. Así como conversaciones mantenidas con sus allegados que tratan de desprestigiar la imagen del presidente Moreno.

En la última semana se han filtrado en redes sociales documentos, imágenes, capturas de pantalla y vídeos de la vida familiar del presidente. Así como conversaciones mantenidas con sus allegados que tratan de desprestigiar la imagen del presidente Moreno.

