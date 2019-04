Lenín Moreno "Soy un cadáver no solamente político sino físico para Rafael Correa"

Entre las preguntas a Lenín Moreno hablaron de su estado de salud y la posibilidad de una muerte cruzada. El primer mandatario en su intervención de 20 minutos también habló de los casos que se dieron en el Gobierno de Rafael Correa.

El primer mandatario respondió "Que si estoy enfermo, por favor, vuelvo a recalcar que me digan de qué. Y sí tengo una discapacidad y no sé si eso se considere una enfermedad. De nada sirvieron las conversaciones múltiples con el expresidente sobre la discapacidad". La discapacidad no es enfermedad, anótelo ahí que está en su ático"

Lenín Moreno sobre Rafael Correa: ¿El 30S fue una farsa? Además mencionó a otros casos como el del General Gabel, Quinto Pazmiño y el paracaidista Zurita.

Sobre la muerte cruzada, el Presidente señaló que la peor muerte que existe es la muerte en vida, cuando uno pierde valores, amor a los demás o conciencia social. "Espero que ustedes puedan detectar la enfermedad que tengo porque yo me siento bastante bien, de todas formas, si el expresidente conoce de alguna afección que me esté matando que por favor me diga para tomar los remedios que se requiera".

También destacó que "Aquel autoexiliado, prófugo de la justicia que se encuentra militando perversamente en un ático que un día me renuncia, otro día me mata. Ya me mataron hace mucho rato, yo ya soy un cádaver no solamente político sino físico además para el expresidente (Rafael Correa) y que en este momento dice que me encuentro mal de salud", dijo Moreno.

Lenín Moreno: "Mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que quiera"

