Lenín Moreno sobre Rafael Correa: ¿El 30S fue una farsa?

Durante este encuentro, Lenín Moreno, abordó temas de interés nacional y aclaró las dudas que se han generado respecto a la violación de su privacidad, por el caso de la empresa offshore donde lo involucran y dio reveladoras declaraciones sobre acciones en el Gobierno de Rafael Correa.

Cuando le preguntaron de dónde están saliendo los recursos que ofreció a los damnificados por el invierno porque están diciendo que se ha tomando recursos que llegaron del FMI.

Moreno desmintió esto, "Nosotros estamos tomando los recursos del presupuesto nacional para atender emergencias… ¡Se dice, se dice todo y se dice nada! A mí me suena a chisme, a calumnia como se construyen tramas"

"No nos olvidemos que se decía que hubo un golpe el 30 de septiembre, se decía que los 10 de Luluncoto era terroristas, se decía que Quinto Pazmiño se había muerto de un ataque cardíaco, qué coincidencia cuando tenía información su esposa también fue asesinada. Se decía que la droga camuflada en las tortugas de juguete para fines educativos no merecía una investigación penal. Ah, tantas cosas, tantas cosas se decía. Se dijo que el crimen del general Gabela era un crimen común y sin embargo, no se robaron un centavo".

Lenín Moreno: "Mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que quiera"

"Tantas cosas se decía. Que el crimen del paracaidista Zurita también, se decía que era una causalidad que no se le haya abierto el paracaídas que estaba destinado casualmente a Diego Peñaherrera, que por las casualidades de la vida no se puso ese día ese paracaídas. Y que anteriormente también, qué casualidad, a un capitán tan experto en salto, tan experto que incluso le confiaban el hecho de que salte junto con la esposa del Presidente, entiendo que tenía mucha experticia en los saltos, entonces a ese también la primera vez no se le abrió el paracaídas y tuvo uno de los compañeros que hacer una maniobra muy especial para poder salvarlo. Se dicen tantas cosas. Se dice, bueno, se dicen tantas cosas realmente".

Moreno reiteró que siente decepción por Rafael Correa y que lastimosamente fue cambiando por el poder. El mandatarios aseguró que sus declaraciones son la verdad y que las acusaciones en su contra son una trama. "La trama típica, así como acusan a la gente de traidora, así como acusan a la gente de criminal, así como acusan a la gente de corrupta tratando de salirse, tratando de lanzar la piedrita a un lado para que la gente se distraiga hacia allá, así es como armaron el 30-S no se olviden… porque así funcionaban"

"La cantidad de gente injustamente que se metió a la cárcel por el tema del 30-S, que realmente lo único que era es un reclamo policial. El Presidente (Rafael Correa) no tenía por qué haberse ido a meter allí (Hospital de la Policía) si tenía algo de prudencia, si tenía algo de cerebro no tenía que haberse ido a meter jamás allí. No faltaba más. Tiene que mandar a otros, a su delegado, al ministro de Gobierno. Bajo ninguna circunstancia puede exponerse el Presidente, que además estaba, ustedes recuerdan, la rodilla averiada, una rodilla que fue averiada tratando de patear a un paracaidista y se pegó contra la pared pues. Esa es la verdad, esa es la verdad. Se fue contra la pared, ahí se dañó la rodilla".

"Además, ahí se puede incluir a lo mejor un acto de lesa humanidad, de llevar el conflicto al interior de un hospital, cuando podía haberse ido perfectamente a su casa o al Palacio Presidencial. Así armaban las tramas, la trama de Gabela, la trama de los de Luluncoto, la trama de la muerte del paracaidista Zurita, la trama de la muerte de Quinto Pazmiño, la trama de la muerte de Valdiviezo. Todas son tramas, montadas. La trama del secuestro, la trama de la traída de Galo Lara de Panamá, misteriosamente canjeado por un barco que los panameños desesperadamente querían recuperar, qué habrá habido en el barco. Y claro, muy hábiles como eran, dijeron entréguenos a Galo Lara y nosotros les entregamos su barco. Miseria humana, por favor, que no me digan que es ira, es decepción, porque así no se puede tratar el tema humano".

