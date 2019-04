Lenín Moreno: "Mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que quiera"

Lenín Moreno en un conversatorio este martes 2 de abril aseguró que no sabía de la existencia de la empresa offshore con la que ha sido vinculado su hermano y que él no conoce el departamento en Ginebra.

El primer mandatario mencionó que respondería lo que sea necesario sobre la denuncia que lo vinculaba a él y su familia.

"Hemos visto que han circulado fotos de mi vida personal. A mí me gusta visitar museos… El anterior presidente el único museo que visitaba era el de él mismo que es un llamado a la ridiculez" .

Yo he estado a la expectativa de que se presenten las denuncias respectivas e inicie la indagación fiscal para hacer la aclaración

En primer lugar, yo jamás me enteré que se había formado esta empresa offshore . Un hermano mío, amigo de un señor Macías, le proporcionó un crédito hace algunos años, un crédito que había obtenido de su trabajo durante casi 10 años en los EE.UU y que enviaba frecuentemente para que mi madre se lo guarde. Un crédito no grande que los señores que querían pagara el momento en que tenían el dinero respectivo.

"Solamente una pregunta, ustedes creen que a una empresa offshore, donde había dinero mal habido le voy a poner el nombre de mis hijas… ¡Se imaginan semejante barbaridad! Todo lo contrario, me han manifestado que la empresa el momento en que la compraron ya tenía el nombre. International American Investiment, una cosa así, no recuerdo".

"Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada, porque mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que quiera; es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, él pidió que se le saque de la empresa y verdaderamente así sucedió, mi hermano ya no está ni estuvo durante todo ese lapso en la empresa; es decir cuando se hizo adquisición de cosas"

Dijo que el “señor” (asambleísta) Ronny Aleaga que hace la acusación en su contra era un “latin King de alta jerarquía”

"Aquello que se manifiesta un departamento que un señor, perdónenme, con bastante descalificación moral, no se olviden que fue Latin King y de los de alta jerarquía… Ese señor del cual en el Gobierno le borraron su pasado judicial, ese señor es el que hace la acusación y de una forma mentirosa… No conocemos ese departamento. No lo habíamos visto en nuestra vida".