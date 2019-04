The Rolling Stones: Mick Jagger se someterá a operación

Una de las bandas más míticas del rock, The Rolling Stones, sufre un problema con uno de sus integrantes, y hablamos ni más ni menos que del vocalista de 75 años, Mick Jagger.

Desde que el día sábado 30 de marzo se anunció que su gira por Estados Unidos y Canadá estará suspendida debido a problemas médicos del vocalista, esto ya no nos dio buena espina. Ahora se reveló que el británico se someterá, durante esta semana, a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca.

Respecto al problemas médicos del intérprete de Paint It, Black, él se pronunció a través de su cuenta de twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019