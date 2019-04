Ocho detenidos tras operativo antinarcóticos en las instalaciones de la Refinería del Pacífico

Ocho personas fueron detenidas en la madrugada de este lunes 1 de abril del 2019 durante un operativo antinarcóticos en terrenos donde se pretendía construir la Refinería del Pacífico, en la zona de El Aromo, en Manta.

El suceso se desarrolló a las 03:00 de la madrugada de este lunes 1 de abril de 2019. La aeronave utilizó la Refinería del Pacífico como pista de aterrizaje y despegó, gracias a la custodia de ocho personas, quienes intentaron huir. Sin embargo, los uniformados actuaron y los aprehendieron luego de un enfrentamiento armado.

La operación, denominada ‘Aeronave’, fue liderada por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN). Hay ocho detenidos que presuntamente forman parte de una agrupación transnacional dedicada al tráfico de drogas.









Ministra del Interior dio rueda de prensa con los detalles del operativo

La ministra del Interior, María Paula Romo; el viceministro, Patricio Pazmiño; el Gral. Lenín Bolaños, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional; y el Gral. Marco Villegas, director nacional Antinarcóticos brindaron una rueda de prensa sobre el operativo. La funcionaria explicó que el hecho todavía se encuentra en investigación, por ello otros resultados del operativo se mantienen en reserva.

Lo que sí se conoció es que, durante la acción policial, uno de los vehículos de la organización delictiva impactó contra una patrulla policial. A más de los daños materiales, algunos de los ahora detenidos sufrieron lesiones.

Dos policías entre los detenidos

El Gral. Villegas informó que todos los detenidos son ecuatorianos. Entre ellos constan dos policías: uno en servicio pasivo, que ya había sido dado de baja por su participación en un delito distinto; y uno más, en servicio activo.

Los otros son guardias de seguridad de la Refinería del Pacífico, tres de los cuales tienen antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas y también, por posesión de sustancias ilícitas.

Operativo Aeronave

En el operativo ‘Aeronave’ fueron incautados seis automotores: una motocicleta y cinco autos de alta gama. Además, dos fusiles, un fusil lanza granadas, explosivos, radios de comunicación, dinero en efectivo (todavía no cuantificado), canecas de combustible y luminarias para la señalización de pistas de aterrizaje.

Primera vez actividad ilícita en Refinería del Pacífico

El director nacional Antinarcóticos sostuvo que es la primera vez que se registra esta actividad ilícita en el canchón de la Refinería del Pacífico. No obstante, precisó que sí se han utilizado terrenos cercanos. De hecho, entre 2003 y 2019, 19 aeronaves –entre siniestradas e incautadas–, fueron localizadas por la Policía Nacional.

La aeronave escapó

Durante este suceso no se logró identificar la matrícula de la aeronave que escapó, por lo que aún no se puede establecer alguna vinculación con grupos delictivos internacionales. Al respecto, las autoridades insistieron en que en Ecuador no existen carteles del narcotráfico, sino agrupaciones que dan soporte logístico.

